In Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt zwei weitere Todesfälle: Eine 90-jährige Frau und ein 46-jähriger Ahlener seien über das Wochenende verstorben, heißt es am Sonntag in einer Pressemitteilung. Kreisweit gebe es außerdem einen 89-jährigen Corona-Toten aus Ennigerloh. Alle drei befanden sich zur Behandlung in Krankenhäusern. Bisher 27 Todesfälle im Kreis standen somit in Zusammenhang mit Covid-19. In Ahlen gibt es derzeit 267 aktive Fälle, 513 Gesundete, zwölf Verstorbene und insgesamt 825 gemeldete Infektionsfälle seit März. Daneben wurde an der Fritz-Winter-Gesamtschule eine Person positiv getestet, Kontaktpersonen sind ermittelt und getestet. Die ersten negativen Ergebnisse liegen vor. Auch an der Städtischen Gesamtschule Ahlen, im Kindergarten „Roncalli-Haus“ und im Kindergarten St. Elisabeth sei jeweils eine Person positiv getestet worden, heißt es weiter. Kontaktermittlungen und Testungen seien erfolgt bzw. abgeschlossen.