Die Atommüllbehälter in Ahaus müssen überprüft werden, nachdem es im Zwischenlager Philippsburg zu einem meldepflichtigen Ereignis gekommen ist. Und nicht nur in Ahaus: Alle 1100 Castor-Behälter, die zurzeit in den 14 deutschen Zwischenlagern stehen, werden kon­trolliert. „Die Dichtheit der Behälter war und ist uneingeschränkt gegeben“, meldet die BGZ-Gesellschaft für Zwischenlagerung. Bislang habe es keine weiteren Unregelmäßigkeiten gegeben.

Keine Abweichung von der Norm in Ahaus

Für die Untersuchungen werden Dokumente kontrolliert, nicht die Behälter selber. Dabei habe es in Ahaus keine Abweichung von der Norm gegeben, sagte BGZ-Sprecher Burghard Rosen auf Anfrage unserer Zeitung. Die sechs Behälter aus Gundremmingen und Neckarwestheim, die 1998 nach Ahaus gebraucht wurden, seien genauso unauffällig wie die 18 aus dem Forschungsreaktor in Rossendorf bei Dresden.

Die 305 Behälter aus Hamm-Uentrop, die bereits in den 80er Jahren beladen worden sind, würden mehr Zeit beanspruchen: „Das wird diese Woche nicht mehr fertig.“ Damit gehört Ahaus zu den letzten Zwischenlagern, wo das Ergebnis noch offen ist.

Daten falsch in Formblätter übertragen

Anlass für die Prüfung war eine Sitzung, bei der aufgefallen war, dass Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens Daten falsch in Formblätter übertragen haben, als sie Behälter in Philippsburg beladen haben. Daraufhin hat die BGZ begonnen, die Dokumentation aller bei ihr eingelagerten Castoren zu überprüfen.

Im Zwischenlager in Philippsburg stellten die Kon­trolleure fest, dass an zwei Behältern die „Blockmaß-Toleranz“ um wenige hundertstel Millimetern abweicht. Es gebe Hinweise, dass auch weitere Behälter von dem Maß abweichen. Das Blockmaß zeigt an, wie stark Behälter und Deckel miteinander verpresst sind. Laut Rosen soll das System aus zwei Deckeln und einer darin eingebauten permanenten Dichtheitsüberwachung ausschließen, dass radioaktive Stoffe austreten. So habe das Überwachungs­system auch keine Warnsignale gegeben.

Das meldepflichtige Ereignis sei den Behörden gemeldet worden. Es stehe auf der untersten Stufe der achtstufigen Meldeskala.