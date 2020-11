Auto lichterloh in Brand gesetzt

Ottmarsbocholt -

Die Polizei ermittelt, ob der Brand eines Autos am Sonntag (8. November) in Ottmarsbocholt mit einem Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung in Verbindung steht. Der Wagen gehört der Frau des Beschuldigten. Ein Racheakt ist daher naheliegend.