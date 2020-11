Wenn der BRILLANZ-Award zu den Gewinnern kommt

Diese Anzeigen haben im Jahr 2020 das Rennen beim BRILLANZ-Wettbewerb gemacht: Beim Leser-Voting hat die Anzeige von Biege (Agentur Freundeskreis) gewonnen. In der Kategorie Brand geht der Award an die Familienberatung (Agentur Husare). Der Award für den Beitrag in der Kategorie Employer Branding geht an die Bäckerei Krimphove (Agentur Team Wandres), und in der Sparte Sales setzte sich die Anzeige von Optik Essmann durch. Zusätzlich zum Award erhalten die Gewinner 3000 Euro Mediavolumen.