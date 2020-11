Luise von Kummerveldt möchte Schriftstellerin werden – nicht einfach für eine junge Frau in der Kaiserzeit. Angelehnt an das Leben der berühmten Dichterin Annette von Droste-Hülshoff wird ihre Geschichte in der Webserie " Haus Kummerveldt " erzählt - bis zum 22. November ist das nun online zu sehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die achtzehnminütigen Folgen können auf www.seriencamp-watchroom.tv angeschaut werden.

Schlösser, Burgen und schwarzer Humor

Die fiktionale Geschichtsserie biete Melancholie, Morbidität, schwarzen Humor und einige der schönsten Schlösser und Burgen im Münsterland. Dem Münsterländer Regisseur Mark Lorei gelang es bereits, die Serie bei Filmfestivals in den Vereinigten Staaten und Südkorea zu präsentieren. Von Juli bis Oktober war die Serie bereits im Münsterland gezeigt worden. Vorführorte waren unter anderem die Burg Vischering in Lüdinghausen und das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster.