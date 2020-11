Mutmaßliche Geldautomatensprenger bauen Unfall

Polizeiangaben zufolge ist es den Tätern nicht gelungen, den Geldautomaten erfolgreich zu sprengen - sie ergriffen die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass sich in dem Unfallfahrzeug mindestens zwei Personen befunden haben. Diese entfernten sich vom Unfallort.

Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, an denen sich auch die niederländische Polizei beteiligt hat, blieben bisher erfolglos. Im Unfallfahrzeug befand sich eine Springvorrichtung. Diese zündfähige Vorrichtung musste vor Ort kontrolliert gesprengt werden. Weitere Ermittlungen dauern an. Die B67 musste im Bereich der Unfallstelle zeitweise in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt werden.