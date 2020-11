Wie die Polizei berichtet, ist es in der Borkener Innenstadt gegen 3:21 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in der Filiale der Deutschen Bank gekommen. Vom Tatort sind "vermutlich zwei unbekannte Täter mit einem dunklen Pkw in Richtung B67 und dann weiter in Fahrtrichtung A31 geflüchtet", teilt die Polizei mit.

Die Fahndung der Polizei, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt ist, läuft.

Wir berichten weiter.