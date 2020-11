Im Keller eines Wohnhauses in der Bauerschaft Ebbinghoff ist am Samstag aus bisher unbekannten Gründen ein Brand ausgebrochen. Spaziergänger entdeckten gegen 13.50 Uh den aus einem offenen Kellerfenster aufsteigenden Rauch und alarmierten daraufhin die Feuerwehr Schöppingen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Anwesenheit von Personen im Haushalt nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden, sodass das ursprüngliche Einsatzstichwort „Feuer“ auf „Menschenleben in Gefahr“ erhöht wurde. Dies hatte zu Folge, das die im Ort installierten Sirenen ein weiteres Mal auslösten und zusätzliche Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert wurden, so die Feuerwehr. Insgesamt waren 44 Einsatzkräfte vor Ort.

Die entstandenen Schäden beschränken sich auf das Gebäude und dessen Einrichtung. Personenschäden konnten verhindert werden.