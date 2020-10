Straßenbauer gehen in die Luft

Michael Quente ist hier bei der Arbeit, aber Spaß machen darf es ja trotzdem. „Das ist auch ein schönes Männer-Spielzeug“, gesteht der Mann. Aber hier geht’s um mehr als Spaß: Die münsterische Niederlassung des Landesbetriebs Straßen.NRW hat zwei Jahre lang den Einsatz von Drohnen getestet. Jetzt reichen die Erkenntnisse, um die Technik auszurollen, pardon: auszufliegen. In dieser Woche wurden die fliegenden Helfer in Hagen an die Niederlassungen in ganz Nordrhein-Westfalen überreicht.

Was haben die, die für Straßen und Brücken zuständig sind, in der Luft zu suchen? Kurz gesagt: den Überblick. Man denke etwa an die münsterische Umgehungsstraße. Sie wird gerade ausgebaut, und dafür fahren ja nicht irgendwann Bauarbeiter mit Baggern los und schlagen eine Schneise durch die Landschaft, bis es passt. Die Baumaßnahme wird genau geplant. Dafür müssen die Planer ganz genau wissen, wo es hoch und runter geht, wo Wässerläufe überbrückt werden müssen, mit welcher Flora sie es zu tun bekommen. Stehen Bäume im Weg?

Erkundung aus der Luft

Zusätzlich zur Erkundung mit Vermessungsstab und festem Schuhwerk gab es schon bisher den Blick von oben. „Spezialvermessung“ nennen sie das bei Straßen.NRW, und sie liegt in der Hand des Referats Straßeninformation und Vermessung in Münster. Bisher ein aufwendiges und teures Verfahren. Um Luftbilder zu erstellen, die sich am Computer auswerten lassen, musste für 300 Euro pro Stunde eine Cessna starten oder für 2000 Euro ein Hubschrauber mit riesiger Kamera. Sie lieferten eine Art 3D-Luftbild, anhand dessen sich die Vermesser am Boden später ein genaues Bild von der Lage da unten machen konnten.

Tests seit zwei Jahren

Der Einsatz von Drohnen liegt da freilich auf der Hand. „Im Oktober 2018 haben wir angefangen“, berichtet Vermessungsingenieur Michael Quente. Es gab viel herauszufinden: Welche Drohne ist für die Arbeit geeignet, welche Kamera, welche rechtlichen Fragen sind zu beachten? Schließlich nutzen die Straßen.NRW-Fachleute die fliegenden Schwergewichte beruflich, da gelten andere Regeln als für den Hobby­piloten mit dem kleinen Gerät aus dem Elektromarkt. Entschieden haben sich die Tester für ein Modell namens Phantom 4 und für eine Matrice 300. Kosten: bis zu 15 000 Euro pro Drohne.

Flexibler und günstiger

„Eingeschränkt sind wir jetzt nur noch durch das Wetter“, freut sich Vermesser Quente. Erst, wenn der Wind schneller bläst als 50 Kilometer pro Stunde, müssen die fliegenden Augen am Boden bleiben. Also ist es nun einfach und kurzfristig und ohne große Vorplanung möglich, Bilder und Daten für die Planung zu erzeugen, aber auch Baufortschritte zu dokumentieren und sogar Brücken nach Schadstellen abzusuchen. Ein 40-facher optischer Zoom und 200-facher Digitalzoom bieten riesige Möglichkeiten.

Straßen.NRW-Direktor Dr. Sascha Kaiser freute sich besonders darüber, dass anschauliche Luftbilder die frühe Bürgerbeteiligung an Planungen erleichtert.

Neue Projekte

Inzwischen haben Mitarbeiter aller Straßen-NRW-Niederlassungen einen Drohnen-Führerschein gemacht – inklusive Schulung und Prüfung in meteorologischen und rechtlichen Fragen. In dieser Woche bekamen sie ihre Geräte überreicht. Jetzt können sie selber spezial vermessen. Und die Experten in Münster widmen sich dem nächsten Thema: mobile Laser-Scanner.