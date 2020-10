Kultur macht Pause – der Rat nicht

Sebastian Täger sendet als Bürgermeister ausdrücklich einen Appell an die Sendener Bevölkerung: „Bleiben Sie – soweit möglich – zu Hause! Bleiben Sie auf Abstand! Bleiben Sie solidarisch! Bleiben Sie zuversichtlich! Und vor allem: Bleiben Sie gesund!“ Mit einem Post auf Facebook schwor der Verwaltungschef auf Einschränkungen, wie sie Kanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten am Mittwoch beschlossen haben, ein.

Sachliche Reaktionen auf Appell

Der Bürgermeister steht hinter diesem Kurs: „Wir sollten uns aber im Klaren darüber sein, dass diese Maßnahmen dazu dienen, noch größere Beeinträchtigungen und auch Gefährdungen zu vermeiden.“ Der Chef im Rathaus blendet aber auch die Begleiterscheinungen nicht aus: Die beschlossenen Maßnahmen seien für alle Bürgerinnen und Bürger und vor allem für die betroffenen Branchen und Selbstständigen, wie die Gastronomen, die Kulturschaffenden sowie viele Dienstleistungsbetriebe eine starke Belastung“, räumt Täger ein, der es begrüßt, dass der Bund wirtschaftliche Hilfe gewähren wolle.

Vor allem die Einschränkungen für die Gastronomie rufen kritische Stimmen, aber auch Verständnis hervor. Anders als oftmals sonst in der Facebook-Gruppe „Du bist Sendener, wenn...“ fällt der Ton bisher aber sachlich aus. Schrille und fragwürdige Einlassungen, nicht selten an dieser Stelle im Netz zu finden, blieben bislang aus. Dass die Infektionszahlen beherztere Maßnahmen nötig machen, diese Auffassung teilen viele Kommentare.

Bei der Frage, ob der Teil-Lockdown mit allen Details gerechtfertigt ist, stoßen sich einige Eltern daran, dass der Trainingsbetrieb auch für Freiluftsportarten ruhen soll und praktisch sofort eingestellt worden ist, so weitere Reaktionen. „Wir bedauern das sehr, aber wir hätten sonst ein falsches Zeichen gesendet“, betont Christian Arends, Jugendleiter des VfL Senden, mit Blick auf Infektionszahlen und anstehende Verschärfungen. Zumal der Verband (FLVW) diese Empfehlung an die Vereine gerichtet habe, der das Gros der Clubs folge, ergänzt Arends auf WN-Anfrage.

Kein Bühnenbetrieb möglich

Die Kultur ist im Lockdown-November ebenfalls zur Zwangspause vergattert worden. Anders als während der Sendener Sommerbühne ist auch mit Auflagen kein Bühnenbetrieb möglich, bedauert Markus Kleymann, Leiter des Kulturamtes. Geplant waren zum einen noch zwei Abende im Rahmen des Kabarett-Abos – am 13. November „Storno“ sowie am 28. November Philipp Weber. Diese beiden Termine werden ins kommende Jahr verlegt, sodass das Abo 2020 auch für diese beiden Veranstaltungen 2021 noch seine Gültigkeit besitzt. Als Termine sind der 11. April für Philipp Weber sowie der 18. Juni für Storno anvisiert. Auch der Vortrag des Journalisten Heribert Prantl zum Thema „Not und Gebot. Demokratie in der Corona-Krise“, der am 12. November zur Eröffnung der Steverhalle stattfinden sollte, muss zunächst ohne Ersatztermin entfallen.

Beim Thema Halloween empfiehlt die Gemeinde dringend, auf die Straßen-Grusel-Show und den Zug von Haustür zu Haustür zu verzichten. Die bisher gültigen Regeln – bis zu fünf Personen und Abstand innerhalb einer Gruppe – sollen nun kontrolliert werden, kündigt die Gemeinde an.

Rat kommt zur ersten Sitzung zusammen

Die Politik legt keine Pause ein: Der Rat kommt nach derzeitigem Stand am Donnerstag (5. November) zur konstituierenden Sitzung zusammen.

Innerhalb des Kreises Coesfeld ist Senden mit 30 bestätigten aktiven Infektionen (Stand 29. Oktober) die Kommune mit der höchsten Zahl von registrierten Covid-19-Fällen.