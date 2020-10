„Wir wollen, dass Kultur wieder fließt – mit Abstand“, stellte Laurenz Sandmann, Vorsitzender der Warendorfer Altstadtfreunde, am Dienstagabend auf der Jahreshauptversammlung im Paul-Schal­lück-Saal des Theaters am Wall klar und freute sich, dass der Bund das Programm „Neustart“ aufgelegt hat.

Mit diesem können in kleinen Museen Investitionen in den Einbau von Schutzvorrichtungen, die Optimierung der Besuchersteuerung oder in digitale Vermittlungsformate und professionelle Internet-Auftritte finanziert werden. „Wir möchten Kultur möglich machen. Es soll nicht an mangelnder Technik scheitern“, stellte Sandmann klar.

Um vor allem älteren oder behinderten Menschen den Zugang zur Kultur zu ermöglichen, hatte Vereinsmitglied Dr. Antonius Kleickmann angeregt, Rikschas anzuschaffen. Zwei dieser zusammen 19 000 Euro teuren Fahrzeuge, finanziert mit Geldern aus dem City-Fond, einer privaten Stiftung, der Sparkasse Münsterland Ost und der Bürgerstiftung, die die Wartungskosten für ein Jahr übernimmt, sollen Ende November geliefert werden.

Zurzeit werden Fahrer gesucht, die später Senioren und behinderte Menschen auch mal kostenlos ins Theater oder ins Kino chauffieren könnten.