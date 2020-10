Lengerichs Grüne wollen ein deutliches Zeichen in der Flüchtlingspolitik setzen. Zum einen, heißt es in einem Antrag an den Stadtrat, soll sich die Kommune mit der Initiative Seebrücke „solidarisch“ erklären und deren Initiative „Sichere Häfen“ anschließen. Zum anderen soll beschlossen werden, dass „die Stadt Lengerich im Rahmen ihrer Kapazitäten zusätzliche Aufnahmeplätze für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Familien aus griechischen Auffanglagern anbietet und die Unterbringung in Einrichtungen auf ihrem Gebiet zusichert“.

Anne Engelhardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sagt, sie gehe davon aus, dass ein entsprechender Beschluss nicht allein Symbolpolitik bliebe, sondern es zur Aufnahme von zusätzlichen Flüchtlinge käme. Sie verwies gegenüber den WN beispielhaft auf Beratungen, die Bundeskanzlerin Merkel am Dienstag mit Kommunalpolitikern über das Thema führte. Es gebe „Bewegung“ in der Sache, so Engelhardts Schluss. Zugleich betonte sie, dass es trotz der bislang fehlenden einheitlichen Linie der Europäischen Union eine „menschliche Pflicht“ sei, den Betroffenen zu helfen.

Ob die Mehrheit der Bürger Lengerichs hinter einem entsprechenden Ratsbeschluss stünde, könne sie nicht sagen, so die grüne Fraktionsvorsitzende weiter. Rückmeldungen, die sie bislang erhalten habe, mündeten jedoch eher in der Frage, warum es nicht schon eher einen solchen Vorstoß gegeben hat. Engelhardt erklärt zudem, dass es sich um „keine parteipolitische Einzelaktion“ handeln solle. SPD, CDU und FDP seien über den Antrag informiert worden, „leider“ habe es lediglich von den Sozialdemokraten eine Rückmeldung gegeben. Die haben laut Engelhardt grundsätzlich ihre Unterstützung signalisiert.

Bei Seebrücke handelt es sich um eine internationale Bewegung, die sich für sichere Fluchtwege und die Entkriminalisierung der Seenotrettung einsetzt und eigenen Angaben zufolge von verschiedenen Akteuren und Bündnissen der Zivilgesellschaft getragen wird. An der Initiative „Sichere Häfen“ beteiligen sich bislang 199 Städte und Gemeinden, darunter beispielsweise Emsdetten, Rheine und Münster.

Verstärkt in den öffentlichen Fokus gerückt ist die Flüchtlingspolitik zuletzt wieder durch den Brand im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos.