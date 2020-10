26 sind zu wenig. 50 sollen es schon gerne sein. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club misst derzeit wieder in einer großangelegten Befragung das Fahrradklima in den deutschen Städten. Auf der Webseite „fahrradklima-test.adfc.de“ kann man seine Meinung zum Stand der Dinge mitteilen.

Damit am Ende eine halbwegs brauchbare Analyse möglich ist, müssten in einer Mittelstadt wie Greven mindestens 50 Teilnehmer an dieser Befragung ihre Stimmen abgeben. Laut aktueller Auswertung, gibt es allerdings bisher nur 26 Teilnehmer. Der Reckenfelder Guido Elstner regt in einer Mail an die Redaktion an, auch aus politischen Gründen an der Umfrage teilzunehmen: „Unser zukünftiger Bürgermeister Dietrich Aden hat sich im Wahlkampf für eine klimafreundliche Mobilität, insbesondere durch Ausbau eines attraktiven Fahrradnetzes, ausgesprochen. Dieses Vorhaben begrüße ich außerordentlich und hoffe auf eine erfolgreiche Umsetzung.“ Die Problemfelder könnt man in dieser Umfrage deutlicher aufzeigen.