Die Corona-Pandemie wirkt sich offenbar massiv auf die regionale Tourismus- und Beherbergungsbranche aus. Nach Angaben des statistischen Landesamtes ist die Zahl der Gästeübernachtungen in Lengerich in den ersten acht Monaten des Jahres im Vergleich zu 2019 um 25,7 Prozent gesunken. Ähnlich sah es in den Nachbarkommunen Lienen und Ladbergen aus. In Tecklenburg fällt das Minus mit 44,2 Prozent noch erheblich gravierender aus.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass Hotels und andere Unterkunftsbetriebe im Frühjahr zeitweise komplett schließen mussten. Doch allein darauf scheint der Rückgang nicht zurückzuführen zu sein. Zu den am Freitag veröffentlichen Zahlen gehört auch eine separate Auswertung für den August. Und die besagt für Lengerich 12,4 Prozent weniger Übernachtungen, für Ladbergen 17,9 Prozent weniger und für Lienen 6,4 Prozent. In Tecklenburg gab es mit einem Minus von 36,8 Prozent sogar einen massiven Einbruch.

In absoluten Zahlen heißt das für die Festspielstadt: im vergangenen August waren es 9729 Übernachtungen, im gleichen Monat 2019 noch 15 385. In Lengerich sank die Zahl im selben Zeitraum von 2790 auf 2444.

Noch gravierender ist der Rückgang bei der Zahl der Gäste, die kamen. In Lengerich ging ihre Zahl im Monatsvergleich von 1253 auf 858 zurück (-31,5 Prozent). Beim Blick auf die ersten acht Monaten des Jahres sieht es nicht besser aus. Kamen 2019 noch 7007 Übernachtungsgäste, waren es in diesem Jahr nur 4470. Das ist ein Rückgang von 36,2 Prozent.

Die Statistik berücksichtigt nur Betriebe ab einer Größe von zehn Betten (einschließlich Campingplätze).