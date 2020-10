Zum Vergleich: In Duisburg und Gelsenkirchen lagen die Anteile mit 54,9 beziehungsweise 53,3 Prozent landesweit am höchsten. In den übrigen Kreisen im Münsterland und der Stadt Münster lagen die Zahlen ebenfalls unter dem Landesschnitt: in Münster bei 27,6, im Kreis Steinfurt bei 27,8 und im Kreis Warendorf bei 34 Prozent. Im Regierungsbezirk Münster, zu dem auch Bottrop, Gelsenkirchen und Recklinghausen gehören, liegt der Anteil bei 31,3 Prozent.

Niedriger Anteil an Gymnasien und Berufsschulen

Deutliche Unterschiede zeigten sich beim Blick auf die Schulform: An Hauptschulen in NRW war die Quote der Schüler mit Zuwanderungsgeschichte mit 60,3 Prozent am höchsten, wie die Statistiker errechneten. An zweiter Stelle stünden die Realschulen mit 48,8 Prozent, gefolgt von Grund- und Gesamtschulen mit jeweils 44,4 Prozent. Am geringsten falle mit 30,7 Prozent der durchschnittliche Anteil an den Gymnasien beziehungsweise an den beruflichen Schulen mit 28,8 Prozent aus.

Das Statistische Landesamt definiert Schülerinnen und Schüler, die im Ausland geboren und nach Deutschland zugewandert sind, als „Personen mit Zuwanderungsgeschichte“. Dazu gehören auch Schüler, von denen mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde oder die zu Hause nicht vorrangig Deutsch sprechen.