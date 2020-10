Die Wasserstoff-Visionäre

Egal, ob das Land NRW den Kreis Steinfurt an diesem Donnerstag zur „Modellregion Wasserstoffmobilität“ kürt oder nicht: „Wir wollen so oder so weitermachen“, sagt Jan-Hendrik Wolke. Der Ingenieur, der ein Büro für erneuerbare Energien leitet, und Heiner Konert, Betreiber mehrerer Bürgerwindparks im Münsterland, können es gar nicht abwarten, dass Wasserstoff bei der Energieversorgung eine größere Rolle spielt. Und packen kräftig mit an.

Hoffnung auf Wettbewerbstitel

Der Kreis Steinfurt ist neben Köln und Düsseldorf der dritte Kandidat, der es unter die letzten drei des Wettbewerbs Modellregion Wasserstoffmobilität geschafft hat. Ein Jahr hatten die drei Kontrahenten Zeit, ihr Grobkonzept zu verfeinern, an diesem Donnerstag stellt sich heraus, wer gewinnen wird. „Geld bekommen wir nicht“, sagt Silke Wesselmann, Leiterin des Amts für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Aber der Titel würde vermutlich einiges leichter machen. „Wir würden im Fokus der Unterstützung stehen“, sagt sie.

Ausgerechnet zwei Tage vor der Bekanntgabe des Wettbewerbs wird bekannt, dass sich ein führendes Unternehmen der Wasserstoffbranche in der Klimakommune Saerbeck niederlassen will, um sogenannte Elektrolyseure für die Herstellung von Wasserstoff zu produzieren. Das freut Wolke besonders: „Das ist ein Wahnsinnspfund“, sagt der Burgsteinfurter. „Das bringt noch mehr Know-how in die Region.“ Die Firma Enapter will eine Massenproduktion für sogenannte Elektrolyseure aufbauen, mit denen Wasserstoff produziert werden kann. „Dass wir so einen Player hierher locken konnten, bringt uns wahnsinnig voran“, sagt der 31-Jährige.

Viele könnten von Wasserstoff profitieren

Mehrere Unternehmen haben den Kreis Steinfurt zu einem Wasserstoff-Hotspot gemacht. Betreiber von Klärwerken, Windparks oder Blockheizkraftwerken, die Fachhochschule, Busunternehmer – für jeden, der Strom produziert oder etwas zu transportieren oder zu erwärmen hat, ist Wasserstoff interessant. Der Landwirt Konert, der auch ein Lohnunternehmen betreibt, kann sich vorstellen, dass in fünf oder zehn Jahren seine ersten Schlepper mit einer Brennstoffzelle bewegt werden. Aber auch Züge, Binnenschiffe oder Flugzeuge könnten von der Technik profitieren.

Im Kreis Steinfurt sind gerade Bürgerwindparks, wie der Metelener Heiner Konert sie betreibt, häufig. Sie können die Energie liefern, die bei der Wasserstoffproduktion nötig ist. Da Windräder in NRW nur 20 Jahre gefördert werden, aber eine Lebensdauer von 30 Jahre haben, wäre die Produktion von Wasserstoff für ihre Betreiber lukrativ.

Wasserelektrolyse als Energiespeicher?

Der Einsatz von Wasserstoff ist nur dann ökologisch sinnvoll, wenn für seine Produktion regenerative Energien verwendet werden. Seine Produktion selbst ist simpel: Wasser wird mit Strom aus Wind- oder Sonnenkraft in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten („Wasserelektrolyse“). Am besten immer dann, wenn es ohnehin genug Strom gibt. Später kann aus dem Wasserstoff wieder Strom gemacht werden. Das könnte ein großes Problem bei der bisherigen Energieversorgung lösen: Energie zu speichern.

Heiner Konert ist zuversichtlich, dass es nicht bei der Idee bleibt. Als er vor 30 Jahren die ersten Windräder baute, hätten viele den Kopf geschüttelt. Heute erzeugen die Erneuerbaren 40 Prozent des deutschen Stroms.