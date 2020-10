Inzidenzwert-Warnwert im Kreis Warendorf überschritten

WIE VIELE REGIONEN UND PERSONEN SIND BETROFFEN?

Am Montag lebten schon rund 5,4 Millionen Menschen in NRW in einem der Risikogebiete im Land. Bei knapp 18 Millionen Einwohnern in NRW war das nahezu jeder Dritte. In neun Städten - darunter Köln und Essen, am Abend kam noch Düsseldorf hinzu - sowie in zwei Kreisen wurde laut Robert Koch-Institut die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Zusätzlich meldete die Städteregion Aachen mit 557 000 Einwohnern eine Sieben-Tage-Inzidenz von 51 Neuinfektionen.