In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11. Oktober) gegen 0.40 Uhr war wie berichtet ein Streit zwischen mehreren Personen vor einem Kiosk an der Nordstraße in Ahlen eskaliert. Im Verlauf des Streites zog dann ein Täter ein Messer und verletzte einen 37-jährigen Ahlener schwer. Nach der Tat flüchteten der Angreifer und drei weitere Personen in einem Pkw.

„Noch am Sonntag konnten wir vier Tatverdächtige aus Ahlen festnehmen“, erklärte jetzt der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann, in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster. „Durch intensive Ermittlungen verdichteten sich dann die Hinweise darauf, dass zwei dieser Personen dringend verdächtig sind, an dem Angriff mit dem Messer beteiligt gewesen zu sein“, so Schneemann weiter.

Beschuldigte machen keine Aussage

Bei diesen beiden Beschuldigten handelt es sich um zwei 20-jährige Männer aus Ahlen. Die beiden anderen Tatverdächtigen, ein 20-jähriger und ein 29-jähriger Ahlener, wurden am Montag aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen. Die Ermittlungen zu der Tatbeteiligung dieser beiden Männer dauern an.

„Eine Richterin folgte am Montagnachmittag dem Antrag der Staatsanwaltschaft, erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen die beiden 20-Jährigen und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an“, teilte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech mit. Die Beschuldigten hätten sich vor der Ermittlungsrichterin nicht zu dem Tatvorwurf eingelassen. Sie ließen sich durch einen Anwalt vertreten.

Das Fahrzeug der Beschuldigten wurde durch die Polizei sichergestellt. Die ermittelnde Mordkommission wertet aktuell Spuren aus und geht weiteren Hinweisen nach.