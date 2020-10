Senioren müssen aus Heim ausziehen

Das Josefshaus schließt seine Pforten. Das Insolvenzverfahren ist eröffnet worden. Ein Schock besonders für die Mitarbeiter und die Bewohner: Für letztere müssen schnell neue Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden – und zwar sehr schnell. Bis Mittwochmorgen müsse ihre Mutter das Haus verlassen, da die Pflege nicht mehr gewährleistet sei, berichtet die Tochter einer Seniorin.

Träger des Seniorenheims ist die Josefshaus GmbH. Deren Geschäftsführerin Jaqueline Riemer bestätigte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass das Insolvenzverfahren eröffnet worden sei, wollte sich allerdings zu weiteren Details nicht äußern. Nur eines erwähnte sie: Es habe einen potenziellen Investor gegeben, doch damit sei die katholische Kirche als Eigentümerin des Gebäudes nicht einverstanden gewesen.

Burkhard Hövelmeyer, Geschäftsleiter des Verbandes der katholischen Kirchengemeinden der Dekanate Ibbenbüren und Mettingen, sieht darin eine sehr „verkürzte Darstellung“. „Wir haben erst vor circa zwei Wochen erfahren, dass sich das Haus im Insolvenzverfahren befindet.“ Daraufhin habe es Gespräche mit der Insolvenzverwalterin gegeben. Diese habe kurzfristig einen Vorschlag vorgelegt für einen neuen Investor. Es sei schwierig für den Verwaltungsausschuss der Kirche gewesen, darüber so kurzfristig zu entscheiden, zumal sich am Grundkonzept des Hauses (19 Pflegeplätze) nichts ändern sollte. In der Kürze der Zeit habe die Antwort daher nur Nein lauten können.

Pflege nicht mehr gewährleistet

Früher wäre es ein Leichtes gewesen, aus dem Josefshaus ein Pendant zum Haus St. Hedwig in Ibbenbüren-Püsselbüren zu machen, doch heute nicht mehr. „Das ist ein knallhartes Geschäft“, so Hövelmeyer. Ein Haus mit 19 Plätzen sei schwierig zu führen. Nun wolle man das Insolvenzverfahren abwarten und sich dann Gedanken über eine weitere Nutzung des Gebäudes machen, das aus dem Jahr 1954 stammt und ursprünglich ein Gemeindehaus war.

Gedanken machen sich allerdings jetzt die Bewohner und deren Familien. Die Mutter einer Seniorin berichtet, sie habe am Freitag Bescheid bekommen, dass am 1. November Schluss sei und ihre Mutter in zwei Wochen raus müsse aus dem Josefshaus. Am Montag sei der nächste Anruf gekommen: Da sich Mitarbeiterinnen krank gemeldet hätten, sei die Pflege nicht mehr gewährleistet. Ihre Mutter müsse spätestens Mittwochmorgen ausziehen.

In diesem Fall hat die Familie Glück gehabt, da sich die Tochter bereits nach einem anderen Pflegeplatz umgesehen hat und fündig geworden ist. Doch was ist mit den anderen Bewohnern?

Kreis schaltet sich bei Pflegeplatzsuche ein

Hier hat sich der Kreis Steinfurt eingeschaltet. „Das Amt für Soziales, Gesundheit und Pflege steht in Kontakt zu allen Trägern von Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen im Kreis, um den Bedürfnissen der Seniorinnen und Senioren entsprechend geeignete Plätze zu finden. Das Amt ist optimistisch, alle Bewohnerinnen und Bewohner kurzfristig in anderen Einrichtungen unterbringen zu können“, teilt die Kreisverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Trotzdem: „Die Mitarbeiter sind fix und fertig und die Bewohner geschockt“, berichtet die Tochter der Seniorin. Alle hätten sich frühere und mehr Informationen gewünscht, um schneller reagieren zu können. Nun muss sich das Team neue Arbeitsplätze suchen – und die Senioren hoffen auf einen Pflegeplatz möglichst in der Nähe. Doch dieser Wunsch wird sich kaum für alle erfüllen lassen.