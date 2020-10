Blutüberströmt lag ein 37-jähriger Mann in der Nacht zu Sonntag vor einer Plakattafel an der Bogenstraße. Wer für die Tat verantwortlich ist, wird derzeit ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft Münster wurden vier Verdächtige festgenommen.

Um 0.42 Uhr hatte die Leitstelle der Polizei in Warendorf telefonisch Kenntnis über eine Schlägerei vor einem Kiosk an der Nordstraße erhalten. Das sofort eingesetzte Einsatzfahrzeug der Polizei und ebenfalls verständigte Rettungskräfte fanden dann kurze Zeit später den augenscheinlich durch Messerstiche schwer verletzten Mann auf der Straße liegend, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster.

Flucht mit einem Pkw

„Wir erhielten schnell Hinweise darauf, dass es zwischen dem Opfer und vermutlich vier weiteren Personen vor dem Kiosk zu einem Streit gekommen sein soll“, erläuterte der Leiter der eingesetzten Mordkommission Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann. „Im weiteren Verlauf soll einer der Männer den 37-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Nach der Tat sollen die Täter dann in einem Pkw geflüchtet sein.“ Anwohner wollen um die Tatzeit laute Fahrzeuggeräusche ähnlich wie bei einem Autorennen vernommen haben.

Am Sonntagvormittag nahmen die Beamten der Mordkommission nach intensiven Ermittlungen vier Tatverdächtige mit dem Vorwurf der versuchten Tötung fest. Sie wurden noch am selben Tag vernommen. „Die Ermittlungen zu dem Motiv der Angreifer stehen noch ganz am Anfang“, betonte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech. „Zunächst muss geklärt werden, wer mit dem Messer auf das Opfer eingestochen hat und warum dieser Streit derart eskalierte.“

Der 37-jährige Ahlener wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr, heißt es gegenüber unserer Zeitung.

Vermehrte Ruhestörungen an der Nordstraße

Nach einer lebensbedrohlichen Dolchattacke im April am Kastanienweg, einer Schießerei im Juni auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz sowie diversen handgreiflichen Auseinandersetzungen im Innenstadtbereich und einem Messerangriff, der erst am vorigen Montagmorgen in einem Lokal am Südberg die Kriminalpolizei auf den Plan rief, bekommt die Diskussion um die Sicherheit in Ahlen jetzt neue Nahrung. Wie Anwohner der Nordstraße am Sonntag bestätigten, komme es rund um zwei Kiosk-Verkaufsstellen immer wieder zu nächtlichen Ruhestörungen und Streitereien. Die Geschäfte dürfen dort bis 4 Uhr Alkohol und andere Waren verkaufen. „Wir haben deswegen schon einen Gesprächstermin mit dem Bürgermeister gehabt“, so eine Anwohnerin der nahen Nordenmauer.