Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen eine 79-jährige Frau, die mit ihrem Auto auf der Konrad-Adenauer-Straße verunglückt war.

Gegen 8.20 Uhr war die Drensteinfurterin mit ihrem VW Golf in Richtung Riether Straße unterwegs. In der langgezogenen Rechtskurve in Höhe des Ossenbecker Sportplatzes kam die Seniorin auf regennasser Straße von der Fahrbahn ab. Der VW prallte vor einem Baum, schleuderte von dort auf die Fahrbahn zurück und touchierte dabei das Auto eines 37-jährigen Drensteinfurters.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Adenauer-Straße in beide Richtungen gesperrt. Da auch die Schützenstraße derzeit nur in eine Fahrtrichtung freigegeben ist, kam es zu einigen Verkehrsbehinderungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 7100 Euro.