Frauen schießen gerne scharf

Manche Frauen haben eine scharfe Zunge, andere können statt mit Worten auch mit Flinten und Büchsen sehr scharf schießen. Das trifft auf all Jägerinnen zu, die sich vor kurzem beim Übungsschießen für Damen auf dem Schießstand am Butterpatt auf die Jagdsaison vorbereitet haben.

„Wie komme ich am besten und schnellsten an den Anschlag?“ Diese Frage entscheidet laut Schießobmann Werner Rüter über Erfolg und Misserfolg beim Schießen. „Die Waffe muss an die Wange, das Auge über die Schiene, dann gilt es, das Ziel zu suchen und abzudrücken“. Diesen Ablauf gilt es laut Rüter nicht nur zu verinnerlichen, sondern auch regelmäßig zu üben. „Der technische Ablauf muss sitzen. Wenn der nicht passt, gibt es einen Rückschlag und der kann dann auch schon mal dicke blaue Flecken in der Schulterregion verursachen“, so Rüter. Der Schießobmann, neben Standwart Franz-Josef Möllmann der einzige männliche Vertreter auf dem Platz, stand den Jägerinnen mit Kniffen, Tricks und Verbesserungsvorschlägen zur Seite. Und die zeigten Wirkung, wie Claudia Böckenhüser, Obfrau für Jägerinnen, erleben durfte. Zwei der drei am Trapstand pfeilschnell durch die Luft sausenden Tonscheiben fielen der Zielsicherheit Böckenhüsers zum Opfer. „Mädels, habt ihr das gesehen?“ rief sie lachend und streckte vor Freude die Faust in die Höhe. Amüsiert bestätigen die Umstehenden der Obfrau, dass sie diesen Coup mitverfolgt haben.

Die gelöste Atmosphäre ist eines, was die Damen an dem eigens für sie bestimmten Schießen so schätzen. „Die Gesellschaft ist einfach nett hier“, sagt Hildegard Nienaber. Für sie bietet der Termin eine gute Gelegenheit, das Schießen zu üben. Gut findet sie auch, dass man beim Damenschießen nicht Schlange stehen muss, wie sie es schon beim freien Training erlebt hat. Dieses können alle Jäger und Jägerinnen wahrnehmen, die einen Jagdschein besitzen.

Das Damenschießen, das auf Initiative Böckenhüsers zurückgeht, bietet die Kreisjägerschaft seit zehn Jahren an, noch länger, 20 Jahre übt Böckenhüser das Amt der Obfrau aus. Die Freckenhorsterin hat auch die Gruppe der „Hunterladies“ ins Leben gerufen. Seit zwölf Jahren treffen sich alle, die Lust haben, vierteljährlich, um gemeinsam etwas zu besichtigen, an Seminaren teilzunehmen oder um einfach, wie beim Jägerinnenstammtisch, mal in Ruhe zu klönen. „Wir sind eine super Truppe“, freut sich Böckenhüser. Wie sie festgestellt hat, nimmt das Interesse an der Jagd nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen seit Jahren zu. „Die Zahl der Jägerinnen steigt“, erklärt sie. 2500 Mitglieder seien in der Kreisjägerschaft organisiert. „Davon sind 230 Frauen.“ Eine dieser aktiven Jägerinnen ist Annette Kremann-Feidieker, die vor acht Jahren ihren Jagdschein gemacht hat. Wie sie berichtet, gliedert sie sich damit ein in eine seh lange Familientradition. „Bei uns sind alle Jäger“.

Die Teilnahme am Damenschießen hat neben dem Übungsaspekt noch einen weiteren, ganz konkreten Vorteil: „Alle können hier heute ihren Schießübungsnachweis erbringen“, erklärt Böckenhüser. Der Nachweis, den man jedes Jahr aufs Neue erbringen muss, wird in NRW vom Gesetzgeber verlangt, wenn man beispielsweise an Bewegungsjagden auf Schalenwild, darunter versteht man etwa Rot-, Reh-, Dam- und Schwarzwild (Wildschweine) teilnehmen will. Die Hunterladies haben somit an diesem Übungstag gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können.