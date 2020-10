Ein 15-jähriges Mädchen aus Lüdinghausen befuhr am Samstag (3. Oktober) um 15.20 Uhr mit einem Mofa einen Wirtschaftsweg am Kanal in der Nähe eines Campingplatzes. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam ihr mit einem schwarzen Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich das Mädchen aus und kam dabei zu Fall, teilt die Polizei mit. Dabei verletzte sie sich schwer. Am Mofa entstand geringer Sachschaden. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0 25 91/79 30 in Verbindung zu setzen.