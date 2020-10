Brand in Steinfurt - Künstler wird vermisst

In Steinfurt wird nach einem Brand in einem Wohnhaus eine Person vermisst. Es handle sich wohl um den Künstler, der das Haus bewohne, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur.

Als die freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei um 4.12 Uhr am frühen Freitagmorgen zu dem Wohnhaus mit Personen in Gefahr alarmiert wurden, waren bereits mehrere diesbezügliche Notrufe bei der Kreisleitstelle in Rheine eingegangen. Mehrere Anwohner hatten das Brandereignis offenbar bemerkt und Alarm geschlagen.

Brisanz zunächst nicht erkannt

Doch vor Ort deutete in der anfänglichen Chaosphase des späteren Großeinsatzes zunächst nur wenig auf die Brisanz der Lage hin, wie Marc Telgmann von der Feuerwehr Steinfurt erklärt: „Bei Eintreffen an der Ochtruper Straße wurde ein Haus begangen, welches aber nicht der Hauptzugang war.“

Erst im Rahmen einer schnellen weiteren Erkundung habe man den separaten Eingang zu dem Brandobjekt im Hinterhof bemerkt und dann sofort reagiert. „Die ersten Maßnahmen beinhalteten die primäre Menschenrettung, weil vermutet wurde, dass sich noch eine Person im Gebäude befindet“, so Telgmann weiter. Während Kräfte unter schwerem Atemschutz das Haus abgesucht hätten, habe sich die Lage dann jedoch immer weiter zugespitzt: „Das Feuer war ausgebrochen im ersten Obergeschoss und hat sich im weiteren Verlauf auf das Dachgeschoss ausgebreitet.“ Man habe deshalb mit weiteren Wehrleuten die Brandbekämpfung eingeleitet und benachbarte Gebäude durch Riegelstellungen vor einer weiteren Brandausbreitung geschützt.

Wohnhausbrand an der Ochtruper Straße 1/25 In Burgsteinfurt wird nach einem Brand in einem Wohnhaus eine Person vermisst. Foto: Jens Keblat

Es handle sich wohl um den Künstler, der das Haus bewohne, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen. Foto: Jens Keblat

Im ersten Obergeschoss des Hauses an der Ochtruper Straße war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen und hatte sich ins Dachgeschoss ausgebreitet. Foto: Jens Keblat

Die Feuerwehr rückte am an und begann mit Löscharbeiten. Foto: Jens Keblat

Am Morgen war der Brand unter Kontrolle. Das Haus konnte jedoch wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden. Foto: Jens Keblat

Ein Baustatiker sei unterwegs, sagte der Feuerwehrsprecher. „Es wird vermutet, dass noch eine Person im Gebäude ist.“ Foto: Jens Keblat

Die Ochtruper Straße wurde für den Einsatz gesperrt. Foto: Jens Keblat

Steinfurts Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer machte sich am Freitagmorgen einen Eindruck von den komplexen Maßnahmen vor Ort. Foto: Jens Keblat

Sehen Sie im Folgenden weitere Bilder vom Feuerwehreinsatz an der Ochtruper Straße. Foto: Jens Keblat

Personensuche unterbrochen

Während über Stunden hinweg immer wieder meterhohe Flammen aus dem inzwischen vollkommen zerstörten Dachstuhl emporstiegen, musste die Feuerwehr die Personensuche zwischendurch ruhen lassen: „Wir mussten die Personensuche unterbrechen, weil das Wohnhaus einzustürzen droht“, so Telgmann weiter, woraufhin man zunächst einen Statiker um Mithilfe gebeten habe. Neben fast 70 Feuerwehrleuten und zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes wurde zur Stabilisierung des Hauses inzwischen das Technische Hilfswerk angefordert, darüber hinaus ist das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz, um die Einsatzkräfte während ihres kräftezehrenden Einsatzes zu verpflegen.

Doch die Prognose für den weiteren Verlauf gut fünf Stunden nach Brandausbruch ist keine positive, wie Marc Telgmann weiter erklärt: „Es wird vermutet, dass sich noch immer eine Person im Gebäude befindet.“ Nachbarn hatten noch gegen 3 Uhr in der Nacht brennendes Licht in der Brandwohnung bemerkt, weitere Hinweise zum Verbleib des Bewohners gibt es nicht.

Steinfurts Bürgermeisterin vor Ort

Gegen 8 Uhr verschaffte sich angesichts der dramatischen Situation Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer einen Eindruck von den komplexen Maßnahmen vor Ort, die eine Vollsperrung der Ochtruper Straße erfordern: „Ich bin selbstverständlich hierher gefahren, um mir die Situation vor Ort anzuschauen und im Grunde genommen kann man im Moment auch nicht viel mehr sagen, weil der Brand noch gar nicht gelöscht ist. Ob jetzt Personen zu Schaden gekommen sind – es wird vermutet ja, dass – aber ich hoffe nicht“, so die Bürgermeisterin.

Anwohner in Hotel betreut

Die Anwohner, die zwischenzeitlich in einem nahegelegenen Hotel betreut und untergebracht wurden, können noch am Freitagmorgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wir berichten weiter.