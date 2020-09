Erstes 3D-Druck-Wohnhaus entsteht im Münsterland

Bauleiter Alexander Hoffmann hat noch eine Kelle in der Hand, aber wenn ­alles klappt, braucht er sie nicht. Dann kann er zuschauen, wie sich das Haus wie von alleine baut. In ­Beckum entsteht gerade das erste Wohnhaus, das per ­3D-Drucker gebaut wird. Vollautomatisch kreist eine Art Riesen-Sahnespritzbeutel über der Baustelle und zieht Zentimeter für Zentimeter die Wände. Ein Pilotprojekt, das nicht weniger anstoßen will als eine Revolution auf den Baustellen der Welt.

Bislang ist das Häuser­bauen eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Da müssen Steine rangeschleppt und gestapelt werden, da wird mit schweren Brettern eingeschalt und am Ende ist alles so gerade, wie der Bauarbeiter es eben hinbekommen hat. Die Peri GmbH aus dem schwäbischen Weißenhorn, nach eigenen Angaben „international einer der größten Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen“, will das einfacher machen. Zusammen mit vielen Partnern haben die Experten die Technik entwickelt, mit der man ein Haus einfach ausdrucken kann.

Wohnhaus aus dem 3D-Drucker 1/7 In Beckum entsteht derzeit nach Angaben von Nordrhein-Westfalens Landesregierung Deutschlands erstes Wohnhaus aus dem 3D-Drucker Foto: Guido Kirchner/dpa

IMitarbeiter des Bauunternehmens stehen in dem eingerüsteten Bauplatz, wo bereits mehrere Schichten Beton von dem 3D-Drucker aufgetragen wurden. Foto: Guido Kirchner

Wie ein riesiger Sahnespritzbeutel schwebt der Arm eines Roboters durch den Raum und schichtet Zentimeter für Zentimeter eine Wand aus Spezial­beton auf Foto: Gunnar A. Pier

Mehrere Schichten Beton wurden bereits im Untergeschoss durch den 3D Drucker aufgetragen. Foto: Guido Kirchner/dpa

Eine süddeutsche Firma testet in Beckum das neue Bauverfahren, das ohne Steine und Verschalungen auskommt. Foto: Gunnar A. Pier

Zum ersten Mal wird kein Modellhaus gebaut, sondern ein Wohnhaus, das wirklich bezogen werden kann. Foto: Gunnar A. Pier

Im März 2021 soll Wohnhaus aus dem 3D-Drucker fertig werden. Foto: Guido Kirchner

Dazu kommt ein riesiger Roboter zum Einsatz, der an einem Traversen-System hängt. Computergesteuert schwebt eine Düse über die Baustelle, die die Wände aufbaut. Dazu drückt sie gleichmäßig Beton heraus, den sie in etwa ein Zentimeter dicken Schichten verteilt. Zug um Zug entstehen so die Wände. Der Beton wurde eigens so entwickelt, dass er schon im Moment der Verarbeitung formstabil ist, aber sich die einzelnen Schichten dennoch chemisch so verbinden, dass eine nahtlose Wand entsteht.

Fachkräftemangel spielt eine Rolle

Warum das Ganze? Am Ende geht’s ums Sparen, na klar. Die Entwickler hoffen, dass es schneller geht und dass es billiger wird, wenn man ein Haus ausdruckt, statt es aufzumauern. Ob das gelingt, ist noch schwer zu sagen, wie Dr. Fabian Meyer-Brötz von der Firma Peri ­erklärt. Genau das wollen sie ja in Beckum herausfinden.

„Wir begegnen so auch dem Fachkräftemangel“, ist er sicher. Und das gleich von zwei Seiten: Es werden weniger Arbeiter benötigt, und der Job wird vielleicht attraktiver – für Leute etwa, die sich für neue Technologien mehr begeistern als für eine Kelle in der Hand.

"Zukunft des Bauens"

In Beckum ziehen nun viele Beteiligte an einem Strang. Neben Peri etwa der Bauherr, die Stadt und der Architekt, der sich an die Technik heranwagte und trotz anfänglicher Skepsis schon viele Vorteile entdeckt hat: „Wir haben ein hohes Maß an Designfreiheit“, erklärt Waldemar Korte. Denn der 3D-Drucker kann Rundungen zaubern, von denen ein Maurer mit seinen eckigen Steinen nur träumt. „Und das Gebäude gewinnt an Ausführungsqualität.“

Gefördert wird das Pilotprojekt unter anderem vom Land Nordrhein-Westfalen. „Digital, dynamisch, druckfertig – das sind unsere drei Ds für die Zukunft des Bauens“, erklärte eine sichtlich begeisterte Bauministerin Ina Scharrenbach am Dienstag. Ihr Ministerium habe dabei geholfen, dass erstmals für ein gedrucktes Haus alle nötigen Genehmigungen erteilt werden. Und das Haus wird mit 200 000 € gefördert