Foulspiel und Überraschungen

Und jetzt ist Zeit für den Rückblick auf eine Wahlkampfzeit, die hier und dort ruppig war. Denn die Zeiten, als einfach zwei, drei oder mehr Kandidaten von ihren Parteien in einen sportlichen Wettstreit geschickt wurden, sind teilweise vorbei.

Schlammschlacht vor der Stichwahl

Warendorf hat den Wechsel gewählt. Nach nur fünf Jahren muss Amtsinhaber Axel Linke (54) den Bürgermeisterstuhl räumen. Die Wähler haben dem erst 33-jährigen Peter Horstmann (parteilos) das Vertrauen gegeben. Deutlicher konnte ein Wechsel nicht sein: 76,1 Prozent Horstmann, 23,9 Prozent Linke.

Axel Linke wurde in dem Wahlkampf, wie schon vor fünf Jahren, von CDU und FDP unterstützt. Den Amtsbonus im Rücken, als Corona-Krisen-Manager profiliert, Digitalisierung, neue Baugebiete, die Ansiedlung eines dicken Gewerbe­fisches, klares Bekenntnis zur B 64n – das alles hat nicht gereicht.

Jung, dynamisch, parteilos und politisch interessiert – das Gesamtpaket sei es wohl gewesen, so Horstmann selbst, das ihm zum Sieg geholfen habe. Der Wunsch nach „frischem Wind“ sei ihm immer wieder angetragen worden. Obwohl er von SPD, Grünen, FWG, den Linken und Die Partei unterstützt wurde, will er gegenüber allen Ratsfraktionen die „gleiche Nähe“ praktizieren.

Überschattet war der Wahlkampf von einer virtuellen Schlammschlacht. Vor allem zwei Themen erhitzten die Gemüter: die vom Bund geplante Umgehungsstraße B 64n und die städtische Entwicklung der Industriebrache Brinkhaus (Emsinsel). Während Horstmann gegen eine Umgehungsstraße in der jetzigen Form ist, spricht sich Linke dafür aus. Auch sieht Horstmann eine andere städtebauliche Entwicklung auf der Emsinsel.

Der Ton in den sozialen Netzwerken wurde kurz vor der Stichwahl beleidigend und diffamierend. Von „Linksruck und bleiernen Zeiten“ für Warendorf war die Rede, wenn Peter Horstmann als „Spielball der linken Parteien“ an die Macht komme. Im Gegenzug wurden die Plakate des amtierenden Bürgermeisters mit Parolen beschmiert. In einem WhatsApp-Chat wurde dazu aufgerufen, „Linke den Rest zu geben“, und um Spenden als Wahlkampfgelder für seinen Gegenkandidaten geworben.

Beide Kandidaten distanzierten sich von diesen verbalen Angriffen. Horstmann formulierte es so: „Dass es zu persönlichen verbalen Angriffen gekommen ist, ist beschämend und war sicherlich nicht von den Kandidaten oder den direkten Unterstützern gesteuert.“ (-ed-)

Erst abgewählt, dann abgetaucht

Christa Lenderich, einst CDU-Ratsfrau, ist Ochtrups neue – parteilose – Bürgermeisterin. Foto: Anne Spill

Auch am Tag nach der Stichwahl hatte Christa Lenderich ihren Sieg gegen Amtsinhaber Kai Hutzenlaub noch nicht in Gänze realisiert. „Ich kann das alles noch gar nicht glauben und bin so voll von Freude, Dankbarkeit und Demut“, berichtete sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

Erst im Juli hatten die Freien Wähler Christa Lenderich – bis dahin CDU-Stadträtin und stellvertretende Bürgermeisterin – als ihre Kandidatin nominiert. Lenderich machte einen klaren Cut und trat aus der CDU aus. Als parteilose Kandidatin mit Unterstützung der Freien Wähler und der FDP stellte sie sich zur Wahl. Schon das Ergebnis des ersten Wahlgangs vor zwei Wochen deutete an, dass sich Christa Lenderich Chancen ausrechnen konnte. 45,8 Prozent reichten für die Stichwahl mit dem amtierenden Bürgermeister. Am Sonntagabend war schnell klar, dass der keine Chance hatte. Christa Lenderich gewann alle Wahlbezirke – teilweise mit über 80 Prozent – und sicherte sich insgesamt 64,7 Prozent der Stimmen. Für Kai Hutzenlaub blieben 35,3 Prozent.

Während seine Kontrahentin ihren Wahlsieg öffentlich feierte, zog sich Hutzenlaub am Wahlabend zurück. Via WhatsApp-Nachricht wandte er sich an die Redaktion: „Das Ergebnis enttäuscht mich sehr, denn ich hätte unsere erfolgreiche Arbeit für Ochtrup gerne fortgesetzt.“ Die Bürger hätten aber Christa Lenderich mit deutlicher Mehrheit gewählt. Das gelte es zu akzeptieren. „Ich wünsche der Wahlsiegerin Glück. Sie kann ihre Arbeit als Bürgermeisterin auf einem gut bestellten Feld beginnen.“ (-stev-)

Umgehungsstraße bestimmt Wahl

Der grüne Kandidat Oliver Kellner (r.) hat bei der Wahl in Emsdetten 16 von 19 Wahlbezirken gewonnen. Da konnte der SPD-Kandidat Thomas Kock nur noch in die Röhre schauen. Foto: Bernd Oberheim

Alle hatten sich auf einen Krimi eingestellt. Schlussendlich wurde es dann doch deutlich: 16 der 19 Wahlbezirke holte der zukünftige grüne Bürgermeister Oliver Kellner. An Thomas Kock gingen nur drei Bezirke – sogar seinen eigenen Wahlbezirk verlor der SPD-Mann.

Der gesamte Wahlkampf hatte unter dem Eindruck der Westumgehung gestanden. In der Stichwahl traten der Befürworter Kock und der Gegner Kellner an. Dass Kellner am Ende gewann, könne man nicht ausschließlich auf die Westumgehung münzen, meint CDU-Vorsitzender Hanno Moers.

Die Grünen würden mittlerweile andere Wählerschichten ansprechen. „Ich bin extrem gespannt, wie es nun weitergeht“, sagte Moers, der Kellner „aus voller Überzeugung“ gratulierte und ihm Mitarbeit angeboten habe – „zum Wohle der Emsdettener“.

Auch Christian Meyer zu Altenschildesche wünscht Oliver Kellner stellvertretend für die UWE „alles Gute für die kommenden fünf Jahre“ – obwohl sein Wunschkandidat parteilos gewesen wäre. Wobei auch er sich überrascht zeigte: „Ich hätte mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet.“ Aber er betonte auch, dass Emsdetten mit Kellner einen „weit blickenden und guten Bürgermeister“ bekommen hat. (-mbe/jab-)