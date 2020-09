Glück im Unglück für Hund „Kalli“. Bei einem Spaziergang am Samstag an einem der Seen in der Nähe von Haus Marck verschluckte der angeleinte Vierbeiner – unbemerkt von seinem Herrchen – einen herumliegenden Angelhaken, an dem noch ein Stück Schnur befestigt war.

Der Halter bemerkte das Unglück sehr schnell und machte sich sofort auf den Weg zu einem Tierarzt. Diesen gelang es, den Hund zum Erbrechen zu bringen. Dabei kam auch der Angelhaken wieder zum Vorschein, dem Hund war nichts passiert.

Am Montagmorgen meldete der Lengericher sich in der WN-Lokalredaktion und berichtete von diesem Zwischenfall. Sein Anliegen: andere Hundehalter darauf hinzuweisen, dass dort, aber auch an anderen kleinen Seen in der Umgebung, möglicherweise Angelhaken herumliegen können. Sein Rat an andere Hundehalter: Auch wenn das Tier angeleint ist, werde so ein Haken schnell unbemerkt vom Hund verschluckt.