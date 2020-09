Am Mittwoch war die Frau bei routinemäßigen Kontrollen des Lehrerkollegiums positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt des Kreises hatte daraufhin für alle Schülerinnen und Schüler, die als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft wurden, eine 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet. Bei zahlreichen Eltern stießen die Maßnahmen auf Unverständnis, wegen der strengen Auflagen war von „zwei Wochen Gefängnis für unsere Kinder“ die Rede.

Am Samstag nun ging das Kreisgesundheitsamt direkt mit der erfreulichen Nachricht in die Öffentlichkeit: Zwei weitere Tests bei der Lehrerin fielen negativ aus, sodass für die Quarantäne-Maßnahmen ab sofort kein Anlass mehr besteht. Das Joseph-Haydn-Gymnasium informierte Eltern per E-Mail über die Wiederaufnahme des Unterrichts, Lehrer kontaktierten Schüler aber auch selbst per Telefon.

Warum die Lehrerin anfangs positiv getestet wurde, bleibt rätselhaft. Einerseits könnte dieser erste Test fehlerhaft gewesen sein, andererseits könnte die Frau vor längerer Zeit unbemerkt von einer sehr schwachen Corona-Infektion betroffen gewesen sein, hieß es am Samstag.