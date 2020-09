Die Suche nach einem Vermissten in Westkirchen ist am Mittwoch erfolgreich verlaufen. Der Mann hatte morgens mit seinem roten Elektromobil eine Fahrt von Beckum nach Hoetmar angetreten und war dort nicht angekommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Warendorf am Donnerstagmorgen.

Die Ehefrau wandte sich am Nachmittag an die Polizei, die entlang der Wegstrecke zunächst nicht fündig wurde. Den besseren Überblick hatte die Besatzung des Polizeihubschraubers, der zur Unterstützung am frühen Mittwochabend hinzugerufen wurde.

Sie sichtete kurz nacheinander zwei Elektromobile. In dem zweiten saß der Vermisste, der selbständig keine Hilfe holen und auch nicht weiterfahren konnte, weil die Batterie leer war.

Auf eine Öffentlichkeitsfahndung hatte die Polizei zunächst verzichtet, weil für den Mann keine unmittelbare Gefahr vorlag, heißt es in der Mitteilung weiter.