Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Um 2.17 Uhr am frühen Mittwochmorgen war die freiwillige Feuerwehr zunächst zu einem kleineren Brandereignis am Nienborger Damm gerufen worden. Ein Pkw sollte brennen, woraufhin zunächst nur eine überschaubare Anzahl an Kräften ausrückte. Doch bei ihrem Eintreffen mussten die Feuerwehrleute dann feststellen, dass ein Transporter und ein Sperrmüllhaufen in voller Ausdehnung brannten, durch Flammen und Hitze waren bereits die Fassade des betroffenen Wohnhauses und der Pkw in der Garageneinfahrt des Nachbarhauses stellenweise stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Kind wird rechtzeitig wach

Offenbar waren die Bewohner der beiden direkt anliegenden Wohnhäuser nahezu zeitgleich auf das Feuer aufmerksam geworden. In einem der Häuser war ein Kind, das sich in seinem Zimmer im Erdgeschoss befand, wach geworden, vermutlich nachdem die Kunststoffjalousien des Zimmers bereits größtenteils weggeschmolzen waren. Während das Kind seine Eltern warnte, wurde im Nachbarhaus ein älterer Mann auf den Brand aufmerksam. Er konnte vom Schlafzimmer im ersten Obergeschoss aus direkt auf die Flammen sehen und entschied sich geistesgegenwärtig, seinen im Frontbereich bereits stark in Mitleidenschaft gezogenen Nissan X-Trail aus der Garageneinfahrt auf die gegenüberliegende Straßenseite zu fahren.

Da der Sperrmüll und ein Transporter, ein VW Crafter, bereits in Vollbrand gestanden hätten, habe man kurzerhand einen ganzen Löschzug nachalarmiert, wie Wehrführer Andreas Leusing vor Ort erklärte. Das Feuer sei der Fassade und damit den Bewohnern des Hauses bereits gefährlich nahegekommen, so Leusing weiter, der auch deutlich machte, dass man deshalb anfangs gar von Personen in Gefahr habe ausgehen müssen.

Pkw-Brand am Nienborger Damm 1/9 Nach einem Löscheinsatz am Nienborger Damm in Ochtrup ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Foto: Jens Keblat

In der Nacht zu Mittwoch hatte mindestens ein unbekannter Täter Sperrmüll in einer Hauseinfahrt angezündet. Foto: Jens Keblat

Das Feuer griff auf einen daneben stehenden Wagen, einen VW Crafter, über. Foto: Jens Keblat

Das Fahrzeug habe in Vollbrand gestanden als sie vor Ort eintrafen, berichtete Wehrführer Andreas Leusing. Auch dem Wohnhaus seien die Flammen schon sehr nahe gekommen. Foto: Jens Keblat

Die Kunststoffjalousien dieses Zimmers schmolzen in der Hitze des Feuers. Foto: Jens Keblat

Bei dem Brand in der Garageneinfahrt wurde auch das Auto des Nachbarn beschädigt. Foto: Jens Keblat

Der Nachbar schaffte es jedoch noch, seinen im Frontbereich bereits stark in Mitleidenschaft gezogenen Nissan X-Trail aus der Garageneinfahrt auf die gegenüberliegende Straßenseite zu fahren. Foto: Jens Keblat

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. In Ochtrup hat es in diesem Jahr bereits mehrere ähnlich gelagerte Brandereignisse gegeben. Foto: Jens Keblat

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Bewohner der beiden Häuser sind rechtzeitig wach geworden und konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Foto: Jens Keblat

Polizei bittet um Hinweise auf möglichen Brandstifter

Wie sich noch während der Löscharbeiten von der Polizei klären ließ, hatte mindestens eine bislang unbekannte Person offenbar zunächst den in einer Hofeinfahrt gelagerten Sperrmüll angezündet. Gegenstände vor allem aus Holz und Kunststoff hatten dort seit etwa Sonntagabend gelegen, die Abfuhr sei bereits überfällig gewesen, erklärte die Bewohnerin des Wohnhauses später. Das zufällig an dieser Stelle abgestellte Nutzfahrzeug geriet schließlich mit in Brand, wurde ein Raub der Flammen. Pures Glück offenbar, dass die Bewohner beider Häuser rechtzeitig wach geworden sind und sich noch selbstständig in Sicherheit bringen konnten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 15000 Euro, hat die Brandstelle zudem beschlagnahmt. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung. Derzeit liegen ihnen noch keine konkreten Hinweise auf einen oder mehrere mögliche Täter vor. Die Polizei hofft, dass möglicherweise vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer oder Anwohner umliegender Häuser verdächtige Personen oder Fahrzeuge auch in der Zeit unmittelbar vor bzw. nach 2.17 Uhr bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können. Auch, weil es in der Vergangenheit ähnlich gelagerte Brandereignisse in der Töpferstadt gegeben hat, nehmen die Beamten diesen Fall sehr ernst.