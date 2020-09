Die Tatsache, dass sich zwei 61 und 62 Jahre alte Bewohner eines Hauses wegen einer drei Meter hohen weiblichen – und damit THC-haltige Blüten tragenden – Hanf-Pflanze, die sich in einer Tomaten-Anpflanzung im Garten breit gemacht hatte, vor Gericht landeten und jeweils mit einem Monatsgehalt bei Einstellung des Verfahrens dafür zahlen müssen, wird auf Facebook intensiv und auch kontrovers diskutiert. Insgesamt 5700 Euro kostet die Sache die beiden Alverskirchener.

Die WN sprachen dazu mit Heinz Horstmeyer, Richter und stellvertretender Pressesprecher am Amtsgericht Warendorf. Die Besonderheit bei diesem Fall sei, so erklärt er, dass die beiden Bewohner „wussten, was da wächst und dass es nicht nur eine Grünpflanze war“. Wenn man im Besitz einer nicht unerheblichen Menge an Betäubungsmitteln sei, gehe es um einen Verbrechenstatbestand. Entscheidend für die Bewertung sei auch nicht die Menge in Gramm, sondern der Wirkstoffgehalt. „Darüber haben sich die Besitzer sicher keine Gedanken gemacht.“

Es habe seitens des Gerichts Bedenken bezüglich des Vorsatzes gegeben, was den Besitz angeht. Für einen Freispruch habe es wegen der Begleitumstände nicht gereicht. Andererseits, so Horstmeyer im WN-Gespräch, „war der Unrechtsgehalt nicht soweit fortgeschritten, dass man ein Urteil hätte haben müssen gegen bislang unbescholtene Bürger“. So sei nun der „Spielraum, den es gibt, im Sinne der Einstellung ausgeschöpft worden“ nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung.

Die Einstellung erfolgt im Einvernehmen von Gericht, Angeklagten und Staatsanwaltschaft gegen eine Auflage. In diesem Fall gegen einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung (SKM Warendorf). Der Schuldgehalt wird in Tagessätzen bemessen, in diesem Fall sind es 30 – ein Monatslohn. Die Höhe der Tagessätze wiederum berechnet sich nach der Höhe des jeweiligen Einkommens des Angeklagten; die wirtschaftliche Situation findet Berücksichtigung. „Wer gut verdient, zahlt auch mehr. Somit stellen wir auch Gerechtigkeit her.“