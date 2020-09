Zwei Autos und ein Kleinkraftrad sind Opfer von Flammen geworden. Gegen 1.15 Uhr meldeten Zeugen zwei Brände am Memelweg. Ein Auto und ein Motorroller brannten. Eine Stunde später brannte an der Straße Am Buschgarten ein Kleinwagen. Eine vorsätzliche Brandstiftung schloss die Polizei am Sonntag nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalinspektion 1, 02861 9000, zu wenden.