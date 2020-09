Wie die Polizei berichtet, war ein Mann aus Lienen gegen 22 Uhr auf der Kattenvenner Straße in Richtung Ladbergen unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit einer 57-jährigen Autofahrerin aus Ostbevern. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden die beiden kompakten Fahrzeuge umhergeschleudert. Bei dem Aufprall wurden die Fahrerin und ihr 61-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Der 24-jährige Mann aus Lienen, der auf der B475 in Fahrtrichtung Ladbergen unterwegs gewesen war, hatte gegen 22 Uhr versucht, eine Kollision mit Wild zu verhindern, wie die Polizei weiter mitteilte. Wie die Beamten vor Ort erklärten, sei die Gefahr eines Wildunfalls auf diesem Streckenabschnitt derzeit hoch: Im Rahmen einer Streifenfahrt in den vergangenen Tagen habe man auf einem kurzen Abschnitt der B475 zwischen Ladbergen und Lienen mehr als 30 Rehwild-Sichtungen gehabt, so ein Beamter.

In diesem Fall hatte der 24-Jährige offenbar versucht, dem Rehwild mithilfe eines Ausweichmanövers zu entgehen. Dabei hat er dann folglich seinen Fahrtstreifen verlassen und muss leicht in den Gegenverkehr geraten sein, wo es dann zur Kollision kam.

Bis in die Nacht war die Polizei damit beschäftigt, das Trümmerfeld auf einer Länge von insgesamt rund 100 Metern zu vermessen und Spuren zu sichern. Die Feuerwehr Lengerich unterstützte die Beamten bei der Unfallaufnahme und leuchtete die Unfallstelle aus. Die Fahrbahn musste im weiteren Verlauf gereinigt werden.

Besonders dreist: Die Polizei hatte die B475 weiträumig voll gesperrt, in Richtung Ladbergen bereits ab der Kreuzung Münsterweg/Erpenbecker Straße. Während anfangs noch Verkehrsteilnehmer die Absperrmaßnahmen an dieser Stelle überwindeten und bis an die 1,7 Kilometer entfernte Unfallstelle heranfuhren, wurden vier der von den Beamten für die Sperrung eingesetzten Warnleuchten im späteren Verlauf des Einsatzes von Unbekannten entwendet.