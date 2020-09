Auch einige Tage nach ihrer Begegnung mit einem Exhibitionisten zeigt sich eine Frau aus Drensteinfurt bestürzt. Aus verständlichen Gründen möchte die 43-jährige namentlich nicht genannt werden, findet es aber wichtig, dass die breite Öffentlichkeit von dem erfährt, was ihr zugestoßen ist. „Ich möchte nicht, dass sich das wiederholt“, sagt sie.

Viele Menschen unterwegs

Am vergangenen Sonntag hatte sich die Drensteinfurterin auf den Weg nach Albersloh gemacht – wie viele andere, die den sonnigen Tag genießen wollten. Bei der Sitzgruppe an der Fußgängerbrücke am Werseparkplatz nahm sie auf einer Bank Platz. „Hallo“, habe sie dann ein Mann gegrüßt und sich neben sie gesetzt. „Da haben kurz vorher noch Kinder gespielt“, erinnert sich die Frau, die erleichtert ist, dass diese kurz vor Eintreffen des Mannes gegen 12.50 Uhr nicht mehr anwesend waren.

„ Ich wollte in die Offensive gehen, doch das schien ihn eher noch zu stimulieren. Ich wollte in die Offensive gehen, doch das schien ihn eher noch zu stimulieren. “ Die betroffene Drensteinfurterin

Ungerührt ob der Tatsache, dass rund um die Eisdiele und am Werseufer bei Ausflugswetter viele Menschen unterwegs waren, habe der Mann damit angefangen, schamverletzende Handlungen an sich vorzunehmen. „Ich bin aufgestanden und habe ihn gebeten, zu gehen. Ich wollte in die Offensive gehen, doch das schien ihn eher noch zu stimulieren“, sagt die Drensteinfurterin und erinnert sich: „Er hat mich die ganze Zeit angestarrt.“

Selbst beim Anruf der Polizei ist der Mann geblieben

Selbst als sie die Situation verlassen habe, um vom benachbarten Parkplatz die Polizei zu rufen, sei der Blick starr auf sie gerichtet gewesen, und er habe seine Handlungen fortgesetzt. Auf die Frage der Polizei, ob sie eine Personenbeschreibung abgeben könne, habe sie geantwortet: „Und ob, er sitzt ja noch da.“

Besonders gewundert habe es die Frau, dass sich der Mann völlig ungerührt gezeigt habe. „Sogar, als ich ein Handyfoto von ihm gemacht habe, schien ihn das nicht zu stören. Das hat mir Angst gemacht.“ Später sei er „seelenruhig“ mit dem Fahrrad an der Hand weggegangen.

Weitere Betroffene sollen sich melden

Wie die 43-jährige sagt, ist es ihr wichtig, dass sich ein derartiger Vorfall nicht wiederholt. „Ich finde man muss die Menschen schützen, und dem Mann sollte geholfen werden“, sagt sie und hofft darauf, dass sich die Personen bei der Polizei melden denen Ähnliches passiert ist. „Ich hoffe, dass sie das zur Anzeige bringen“, appelliert die Drensteinfurterin.

Auch die Polizei bittet um Mithilfe. „Wir suchen dringend Zeugen, die in Sendenhorst und Albersloh selber schon Opfer in einer solchen Situation waren. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder beobachtet? Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, 0 23 82/96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.