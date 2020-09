Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe kritisiert Mediziner und Medien

„Dramatisierende Darstellungen sind in diesem Zusammenhang vollkommen fehl am Platz“, sagte Gehle am Montagabend in Münster. Die „tägliche Flut“ an neuen, detaillierten Informationen über Covid-19 könne bei einigen Menschen große Besorgnis und auch Ängste auslösen, warnte er. Hier müsse vielmehr Ziel sein, solide wissenschaftliche Erkenntnisse zu Verbreitung und Auswirkungen der Virusinfektion auch für medizinische Laien verständlich zu kommunizieren.

Wenig hilfreich sei es dagegen, wenn mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen „Politik“ gemacht werde, kritisierte der Ärztekammer-Präsident. Wenn vorab einzelne Ergebnisse von Corona-Studien veröffentlicht würden, wie es etwa bei der Heinsberg-Studie der Fall gewesen war, dann wirkt das seinen Worten zufolge unseriös.

Rügen und empfindliche Geldstrafen

Besorgt verfolge die Ärztekammer zudem, dass einzelne Mediziner im Internet Blanko-Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht anbieten, sagte Gehle weiter. „Das ist ohne vorherige Anamnese nicht zulässig“, betonte der Intensivmediziner aus Bochum.

Auch Ärzte aus dem Kammerbezirk Westfalen-Lippe gehören laut Gehle der Initiative „Ärzte für Aufklärung“ an, die sich gegen Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 ausspricht. In einigen Fällen habe er bereits Kolleginnen und Kollegen angeschrieben, um sie auf die ärztliche Berufsordnung hinzuweisen.

Im Wiederholungsfalle drohten den Ärzten Rügen und empfindliche Geldstrafen. Nach Angaben des Hauptgeschäftsführers der Kammer, Michael Schwar­zenau, sind bislang noch keine berufsrechtlichen Verfahren eingeleitet worden.