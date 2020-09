Dubioses Paket führt zu Großeinsatz

Ärger und Unmutsbekundungen am Telefon oder direkt am Schreibtisch – das kommt in der Kommunalverwaltung vor. „Das gehört zum Geschäft“, sagt Holger Bothur, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, Ordnung und Soziales, auf Anfrage. Dass ein Paket mit dubiosem Inhalt geschickt wurde, sei bisher aber noch nie der Fall gewesen, blickt Bothur auf seine Jahre in der Gemeindeverwaltung zurück. Die Sachbearbeiterin, die jetzt die unliebsame Post erhalten hat, wickelt Knöllchen und Ordnungswidrigkeitsverfahren ab. Sie hat also beispielsweise mit Falschparkern, auffälligen Hundehaltern oder auch Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnungen zu tun. Themen, die zu Reaktionen wie dem Paket aus Tschechien führen können, wie der Fachbereichsleiter einräumt.Erst vor wenigen Wochen war es zu einem Vorfall in einer anderen Abteilung im Rathaus gekommen, zu dem die Polizei ausrückte.