Tag der Überraschungen

Die Münsterländer haben am Sonntag in 65 Städten und Gemeinden gewählt und damit entschieden, welche Parteien in den nächsten fünf Jahren die Geschicke ihrer Stadt stark mitbestimmen dürfen.

Mit Ausnahme von Gronau haben sie auch bestimmt, welche Männer und Frauen in Zukunft ihrer Verwaltung vorstehen sollen oder wer in zwei Wochen in einer Stichwahl noch einmal antreten muss. Ein Überblick:

Münster

In der Westfalenmetropole Münster lieferten sich die CDU und die Grünen ein Duell auf Augenhöhe: Im vorläufigen amtlichen Endergebnis kam die CDU auf 32,7 Prozent, die Grünen ladeten bei 30,3 Prozent. Die SPD verlor deutlich und rutschte auf 17,6 Prozent ab. Dem neuen Rat gehören zehn Parteien an. Die Oberbürgermeister-Wahl wird in einer Stichwahl entschieden. Weder Amtsinhaber Markus Lewe (CDU) noch Peter Todeskino (Grüne) schafften die absolute Mehrheit.

Coesfeld

Dass es so klar werden würde, ahnte niemand: Mit 66,98 Prozent der Stimmen hat Eliza Diekmann, Kandidatin des „Kleeblatt-Bündnisses“ aus den Wählergemeinschaften Pro Coesfeld und Aktiv für Coesfeld sowie den Parteien SPD und Grüne, die Wahl gewonnen. Ihr Gegenkandidat Gerrit Tranel von der CDU hatte trotz seiner langjährigen kommunalpolitischen und Verwaltungserfahrung keine Chance. Diekmann zeigte sich nachher völlig überwältigt, ihre Unterstützer von „Coesfeld for Future“ jubelten ihr begeistert zu. Die 34-Jährige hatte ihre politische Karriere als Sprecherin von Fridays for Future begonnen.

Borgentreich

Peter Maier hatte vor der Wahl gesagt, dass er eine zweite Chance verdient habe. Doch die Borgentreicher im Kreis Höxter haben dem Ex-Bürgermeister von Laer diesen Wunsch nicht erfüllt. Sie gaben Maier, der auf dem Ticket der FDP kandidierte, nur 9,78 Prozent der Stimmen.

Greven

Knappes Rennen in Greven: SPD und Grüne hatten mit Christian Kriegeskotte und Michael Kösters-Kraft Ur-Grevener ins Rennen geschickt, die CDU mit Dietrich Aden einen Externen. Am Ende schaffte es der persönliche Referent von Coesfelds Landrat Schulze Pellengahr mit 44,41 Prozent in die Stichwahl gegen SPD-Kandidat Kriegeskotte (33,09 %).

Ibbenbüren

Ibbenbüren wählt rot: Bürgermeister Marc Schrameyer sicherte sich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit und bleibt im Amt. 61,23 Prozent wählten den SPD-Mann, 38,77 Prozent seinen von CDU, UWG, IFI und FDP unterstützten Herausforderer Jürgen Bernroth. Im Rat liegt ebenfalls die SPD vorn.

Wettringen

Kein Problem für Wettringens Bürgermeister: Berthold Bültgerds wurde mit 95,7 Prozent wiedergewählt. Der Amtsinhaber, unterstützt von CDU, UWG, SPD und FDP, trat ohne Gegenkandidat an. Er kann auf eine satte CDU-Mehrheit im Rat setzen: 49,63 Prozent.

Ochtrup

Ein CDU-Urgestein schickt sich an, Och­trups neue Bürgermeisterin zu werden – als Parteilose mit Unterstützung der Freien Wähler: Christa Lenderich kam auf 45,83 Prozent und tritt in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Kai Hutzenlaub (SPD, 35,33 %) an. Lenderich, seit 23 Jahren Ochtrups stellvertretende Bürgermeisterin, war in der CDU nicht als Kandidatin zum Zuge gekommen und deshalb parteilos angetreten.

Telgte

Das dürfte den grünen Bürgermeisterkandidaten in Telgte einzigartig im Münsterland machen: Wolfgang Pieper erzielte 86,24 Prozent der Stimmen. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Bereits 2010 und 2016 kam er auch trotz Gegenkandidaten auf Werte über 70 Prozent.

Borken

Klare Sache in Borken: CDU-Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing wurde mit 74,7 Prozent in ihrem Amt bestätigt. Herausforderer Martin Schulz (SPD) musste sich mit den verbleibenden 25,3 Prozent begnügen. Auch bei der Wahl zum Stadtrat gelang der CDU mit 52,3 Prozent die absolute Mehrheit.

Emsdetten

Die Grünen feiern einen historischen Erfolg: Sie holen in Emsdetten zum ersten Mal Direktmandate – und davon gleich zwölf. Damit sind sie die stärkste Ratsfraktion. Thomas Kock von der SPD zieht mit Oliver Kellner (Grüne) in die Stichwahl. CDU-Kandidat Stefan Ahmann bleiben 15,45 Prozent, noch hinter dem parteilosen UWE-Kandidaten Ulrich Ortmeier.

Havixbeck

SPD-Kandidat Ludger Messing ist ausgeschieden, in zwei Wochen treten Thorsten Webering von der CDU und Jörn Möltgen (Grüne) gegeneinander an. Webering hat 40,6 Prozent geholt, Möltgen 34,96. Ähnlich sind auch die Stimmen für den Rat verteilt. Dort holten die CDU 38,28 Prozent, die Grünen 32,11 und die SPD 21,49.

Ahlen

Die Unterstützer des Ahlener Rathauses hatten sich vor der Wahl nicht darauf einigen können, gemeinsam für den Erhalt des Rathauses anzutreten. Am Sonntag spielten sie bei der Abstimmung kaum eine Rolle. Die Rathausfreunde bekamen 3,22 Prozent, die Bürgerliche Mitte Ahlen 6,37 Prozent. Das Rennen machte die CDU (40,39).

Rheine

Wiederwahl in Rheine: Amtsinhaber Dr. Peter Lüttmann (CDU) erhielt am Sonntag 90,63 Prozent Ja-Stimmen. Er war ohne Gegenkandidat angetreten: Sein Gegenkandidat Mahmoud Tahmaz hatte hingeworfen, als bekannt geworden war, dass er im Jahr 2008 einen Ex-Häftling zum Mord an seiner Geliebten anstiften wollte. Den Rat dominiert die CDU (47,17 %) vor der SPD (21,89 %).

Nottuln

Keine Chance für die Amtsinhaberin und einen weiteren Einzelbewerber: In Nottuln kam Dietmar Thönnes-Richard im ersten Wahlgang auf 76,41 Prozent. Er hatte CDU, Bündnis 90 / Die Grünen und die FDP hinter sich. Die bisherige Bürgermeisterin Manuela Mahnke (17,41 %) und Hubert Maas (6,17%) waren abgeschlagen. Im Rat liegt die CDU weit vorne (46,86 %) vor den Grünen (19,45 %).

Weitere aktuelle Informationen und Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in NRW gibt es in unserem Liveticker und natürlich auch auf unserer Übersichtsseite .