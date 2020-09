Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 45-jährige Pedelec-Fahrerin gegen 23.12 Uhr die Kreisstraße 19 von Everswinkel in Richtung Sendenhorst. In der Bauerschaft Wieningen beabsichtigte die aus Everswinkel stammende Zweiradfahrerin, nach links auf einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit dem Auto einer 20-jährigen Sendenhorsterin, die gerade im Begriff war, die Pedelec-Fahrerin zu überholen. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Everswinkelerin zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro.

Um 15.45 Uhr ereignete sich in Ostbevern ein weiterer Verkehrsunfall mit einem Pedelec-Fahrer. Ein 40-jähriger Telgter befuhr mit seinem Auto eine Straße in der Bauerschaft Überwasser. Beim Einfahren in einen Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem von rechts kommenden, 77-jährigen Pedelec-Fahrer. Der aus Warendorf stammende Zweiradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.