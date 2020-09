In der Weberei der Firma Wülfing an der Altenberger Straße ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Brand gekommen, bei dem nach ersten Erkenntnissen drei leicht Betriebsangehörige verletzt wurden.

Um 18.10 Uhr ging der Alarm ein: Die freiwillige Feuerwehr zunächst mit Kräften des Löschzugs Borghorst, der Rettungsdienst und die Polizei waren anschließend am Brandort in dem Industriebetrieb im Einsatz. Offenbar war es in einem Schacht in einer der Hallen des Unternehmens zu einem Brand in gekommen.

Drei Mitarbeiter wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Abklärung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagabend noch länger an. Auch etliche Kräfte des Löschzugs Burgsteinfurt waren zusätzlich vor Ort aktiv. Über 40 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Die näheren Umstände, die zum Brand führten, sind noch nicht bekannt.

Wir berichten weiter.