Im Juli 2020 sind von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW 73,3 Prozent weniger Passagiere abgeflogen als im Juli 2019. Das hat das Statistisches Landesamt am Donnerstag mitgeteilt. Am FMO ging die Zahl der Passagiere um 11.422 zurück. Das entspricht einem Rückgang von 71,3 Prozent.

Den stärksten Rückgang meldet der Flughafen in Paderborn mit 5566 Fluggästen (−84 Prozent), den niedrigsten der Airport in Dortmund (−55,1). An den anderen Flughäfen sank die Zahl um 69,2 (Düsseldorf), 70,5 (Köln/Bonn) und 75,9 (Weeze). Insgesamt nutzten 640.600 Passagiere die sechs größten Flughäfen in NRW. Das waren rund viermal so viele Fluggäste wie im Vormonat (Juni 2020: 161.660).

Der Chef des Flughafens Münster/Osnabrück, Dr. Rainer Schwarz, hatte zuletzt im Interview mit unserer Zeitung die Hoffnung geäußert, dass „krisenbedingte Verluste durch ein exponentielles Wachstum in den Folgejahren mehr als ausgeglichen“ werden.