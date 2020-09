Ja, 10,677 Millionen Euro! Landes-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) kam am Mittwoch nicht umhin, neugierigen Gastgebern schon vor der Tür zum Alten Rathaus zu zeigen, was Düsseldorf die Förderung der Osttangente im ersten Bauabschnitt Wert ist. Die Landesregierung unterstützt Ahlens bisher größtes Verkehrsprojekt in diesem Jahr mit der höchsten Einzelzuwendung. Im Herbst geht‘s zum ersten offiziellen Stich an den Spaten.

Der Minister befand sich nach einem Mittagstermin in Bielefeld auf dem Heimweg nach Düsseldorf. Mit den Landtagsabgeordneten Henning Rehbaum (CDU) und Markus Diekhoff (FDP) waren zwei Kabinettskollegen in entgegengesetzter Richtung unterwegs, um in einer termingefüllten Wahlkampfwoche auf dem Ahlener Marktplatz auf die Minute zusammenzutreffen.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger lobte im Alten Ratssaal vor Vertretern aus Verwaltung und Politik den kurzen Dienstweg, auf dem der Förderbescheid jetzt an seinem Ziel angekommen sei. Jahre und Jahrzehnte seien im Zuge teils mühseliger Flurbereinigung ins Land gegangen, um das rund vier Kilometer lange Bauvorhaben realisieren zu können.

Die neue Trasse wird die Gewerbegebiete Zeche Westfalen und Olfetal – querfeldein – verbinden. An die neue Umgehung Ost knüpfen ihre Unterstützer auch die große Hoffnung, die Innenstadt vom Verkehr spürbar zu entlasten.

„ Verkehr raus – Lebensqualität rein. Verkehr raus – Lebensqualität rein. “ Hendrik Wüst

Hendrik Wüst sprach von einem „sinnvollen Straßenneubau“, der hier in Ahlen den Strukturwandel weiter stütze. Von den landesweit 190 Millionen Euro kommunaler Straßenbauförderung ging in diesem Jahr die größte Einzelposition nach Ahlen. Hier laute einmal mehr die Devise: „Verkehr raus – Lebensqualität rein.“ Die Startförderung entspricht 70 Prozent der veranschlagten 17,8 Millionen Euro.

Der Spatenstich für den ersten Abschnitt erfolgt im Herbst am Rande der Bergamtstraße. Hier soll sich bis zur Fertigstellung des ersten Projektdrittels im Jahr 2023 eine Brücke mit einer Spannweite von 45 Metern über die Werse strecken. Ob der zweite und dritte Bauabschnitt zeitraffend zusammengefasst werden können, sei gerade im Stadium der Klärung, so Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe. Der mit Abstand größte Kraftakt stecke aber im ersten.