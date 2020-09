Sassenberg -

Tragischer Unfall auf der B 513. Am Samstagmorgen wollte ein landwirtschaftliches Fahrzeug die Bundesstraße kreuzen. Ein silberner Opel Corsa, der aus Richtung Greffen kam, fuhr in das Fahrzeug und geriet in ganzer Länge unter den Silohänger. Der Fahrer starb an der Unfallstelle.