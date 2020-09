Laut Mitteilung der Polizei ist der Vermisste circa 1,63 Meter groß und hat weiße Haare. Er trägt eine schwarze Hose, einen dunkelblauen Pullover und darunter ein kleinkariertes blau-weißes Hemd. Möglicherweise ist der Vermisste orientierungslos.

Zuletzt wurde er gegen 19.00 Uhr in der Nähe des Hotels Seeblick am Dreiländersee gesehen. Wer Hinweise zum Verbleib des Vermissten machen kann, wird dringend gebeten, sich unter der Notrufnummer 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

In die Suche nach dem Vermissten sind die benachbarten Behörden in Niedersachsen, im Kreis Steinfurt und in den Niederlanden einbezogen worden. Es kommt auch ein Hubschrauber zum Einsatz.