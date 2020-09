Dramatischer Einsatz kurz vor dem Wochenende: Zwei Rettungshubschrauber wurden am Freitagabend nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Walstedder Straße angefordert. Nach ersten Abgaben der Einsatzkräfte vor Ort wurden zwei Männer lebensgefährlich verletzt.

Gegen 16.10 Uhr ereignete sich die Kollision auf der Walstedder Straße. Nach Polizeiangaben befuhr ein 52-jähriger Ahlener mit seinem silbernen VW „Golf“ die Landstraße in Richtung Ahlen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer in Höhe des Gasthauses Quante nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw eines entgegenkommenden 70-jährigen Hammensers.

Wachleiter lobte Ersthelfer

Dabei ging der grüne Kombi des 70-Jährigen sofort in Flammen auf. Ersthelfer, die zufällig die Unfallstelle passierten, reagierten vorbildlich, so die Feuerwehr. Sie waren sofort zur Stelle und eilten von einem anliegenden Reiterhof herüber, um die verletzten zu versorgen. Auch ein zufällig vorbeifahrender Arzt aus Ahlen war mit seinem Bruder direkt zur Stelle. Sie kümmerten sich um den 70-jährigen Fahrer aus Hamm und leiteten eine Sofortrettung aus dem Pkw ein.

Ein Fahrzeug fing Feuer

Auch das Feuer, welches im Motorraum entstand, konnte durch die Ersthelfer abgelöscht werden. Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr fing sofort mit der Rettungsaktion des Ahleners aus seinem „Golf“ an und trennte dafür das Dach des Fahrzeugs ab. Der Schwerstverletzte konnte dann mit Hilfe der Feuerwehr durch den Rettungsdienst befreit werden. Für beide verletzten Personen wurden Rettungshubschrauber angefordert, welche einen deutlich schonenderen Transport der Verletzten nach Münster und Dortmund sicherstellten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, welchen die Polizei auf etwa 15 000 Euro schätzt. Um die genaue Unfallursache zu ermitteln, forderte die Polizei eine Drohne der Feuerwehr Ahlen an. Einsatzleiter Walter Wolf lobte den Vorbildlichen Einsatz der Ersthelfer.

Die Polizei sperrte die Walstedder Straße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett ab.