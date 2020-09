Nach wie vor liegt dem Kreis kein neuer Bauantrag der Lengericher Ditib-Gemeinde vor. Das hat die Behörde am Donnerstag auf Anfrage der WN mitgeteilt. Die muslimische Gemeinde will, wie berichtet, ihre Moschee an der Münsterstraße modernisieren und erweitern.

Nach dem Stand der Dinge hatte am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss auch Anne Engelhardt (Bündnis 90/Die Grünen) gefragt. Sie bekam von Bürgermeister Wilhelm Möhrke die Antwort, dass das Projekt erst weiter vorangetrieben werden könne, wenn mit einem neuen Bauantrag auch zusätzliche Unterlagen nachgereicht werden, die der Kreis von der Ditib-Gemeinde eingefordert hatte. Weil das nicht fristgerecht passiert ist, gilt der erste Bauantrag inzwischen als zurückgenommen.

Anwohner der Straße, die gegen das Vorhaben in seiner geplanten Dimension sind, haben einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der wiederum dem Kreis die Bedenken seiner Mandanten in einer Stellungnahme dargelegt hat. Unter anderem wird angeführt, dass die Vergrößerung inklusive Minarett den Charakter der Straße mit ihren unter Denkmalschutz stehenden Ackerbürger-Fachwerkhäusern zu stark verändern und beeinträchtigen würde. Zudem werden Lärmbelästigungen befürchtet. Ein Gespräch, an dem Anlieger, Gemeindevertreter, Lokalpolitiker und Verantwortliche der Kommune teilgenommen haben, hat keine Annäherung der Standpunkte gebracht.