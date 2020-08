„Ich verstehe die Unbesorgtheit nicht“

Der ist Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Allergologie und Sozialmedizin und leitet die Klinik Martinusquelle in Bad Lippspringe. Sie zählt mit 2500 Patienten im Jahr zu den größten deutschen Rehakliniken für Lungenkranke. In den vergangenen sechs Monaten wurden hier 85 schwerkranke Corona-Patienten betreut. Damit hat die Klinik Erfahrungen mit der Corona-Nachsorge wie kaum ein anderes Haus in Deutschland.

Die schweren Fälle, mit denen es die Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte in Bad Lippspringe zu tun haben, beschränken sich nicht auf die Gruppe der Älteren. „Wir wissen einfach nicht, warum es manche so stark erwischt und andere nicht. Wir hatten eine 28-jährige Lehramtsstudentin hier, die wieder laufen lernen musste. Und wir haben ein 21-Jährige behandelt, die durch Corona beinahe gestorben wäre. Wir mussten sie nach der Reha mit einem Rollator entlassen.“ Deshalb verstehe er die Unbesorgtheit mancher jüngerer Menschen auch nicht, wenn sie in großen Gruppen feierten. „Es kann jeden von ihnen erwischen, jeden von uns. Bis es eine Impfung gibt, müssen wir vorsichtig sein.“

Nach der Intensivstation kommt die Reha

80 Prozent der Corona-Infizierten kommen ohne Komplikationen durch die Krankheit, knapp 20 Prozent mussten ins Krankenhaus. Und von diesen kommt jeder vierte auf die Intensivstation. Wer dort überlebe, brauche dringend eine Reha, sagt Schipmann. Es gebe aber auch Patienten, die viel zu schwach für eine solche Rehabilitation seien. „Die haben gerade die Kraft, auf der Bettkante zu sitzen oder einen Schritt zu gehen.“

Die Rückkehr in ein halbwegs normales Leben dauere in Einzelfällen sehr lange, sagt der Mediziner. „Wir haben hier zwei Patienten aus dem Rheinland, die zu den ersten Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen gehörten. Die sind jetzt seit fünf Monaten in Therapie und können so langsam auf ihren Rollator verzichten.” So lange Rekonvaleszenzzeiten kenne man von Menschen, die wegen einer schweren Grippe hätten beatmet werden müssen, nicht.

Erschreckende Corona-Folgen

In der Klinik bekommen die Reha-Patienten in der Regel drei, vier Wochen medizinische Hilfe, psychologische Unterstützung und Ausdauer- und Krafttraining für ihre Muskeln werden. „Trotzdem geht es niemandem, den wir entlassen, wieder so gut wie vor der Infektion.“

Folgen einer Corona-Infektion, die jeder Patient habe, gebe es nicht, sagt der Mediziner. „Geschmacks- und Geruchsstörungen treten immer wieder auf, aber generell sind die Symptome sehr vielfältig. Wir lernen jeden Tag dazu und lesen deshalb auch täglich neu veröffentlichte Corona-Studien.”

Viele seiner Patienten hätten schwerste Störungen beim Gehen, selbst mit Rollator, sagt Schipmann. „Wir wissen, dass das neurologische Ursachen hat. Die Steuerung durch bestimmte Nerven funktioniert nicht.”

Erschreckend sei für ihn das Ausmaß psychischer Corona-Folgen, sagt Schipmann. „Manche Patienten haben extreme Angst und durchleben Panikattacken. Wir hatten eine junge Frau hier, die sagte, sie erkenne sich selbst nicht wieder. Sie hatte sehr starke Stimmungsschwankungen und registrierte das auch.“