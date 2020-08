Wie sieht die Ideallinie aus? Wo ist der perfekte Bremspunkt? Und wie kann man das Fahrzeug im Grenzbereich am Sichersten beherrschen? Fragen wie diese haben am vergangenen Wochenende insgesamt 79 Motorsportbegeisterte beschäftigt, die im Rahmen des Fahrertrainings auf der ATP-Teststrecke in Papenburg, das bereits zum sechsten Mal vom Walstedder Paul Schlüter organisiert worden war, teilgenommen haben. Die passenden Antworten dazu gab es wie gewohnt von zwei ganz besonderen Experten. Schließlich hatte der Organisator dafür wieder die beiden Rallye-Legenden Walter Röhrl und seinen damaligen Beifahrer Christian Geistdörfer gewinnen können.

„Es freut mich jedes Mal, wenn die beiden wieder ihre Zusage geben. Sie sind einfach so bodenständig und sympathisch und können mit ihren Geschichten fast jeden in ihren Bann ziehen“, eröffnete Schlüter.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Walstedder die diesjährige Veranstaltung für die Motorsportbegeisterten, die aus Ahlen, Hamm, Münster, Südkirchen, dem Ruhrgebiet, München, Braunschweig, Paderborn, Linz, Plauen, Balve, Datteln, Werl, Delbrück und Versmold stammten, allerdings etwas umstrukturieren. Startpunkt für die 40 „Träume auf vier Rädern“ – dazu gehörten 27 Porsche, mehrere Mercedes AMG und Audi RS, ein getunter Golf GTI und viele mehr – war nicht wie sonst der Walstedder K+K-Markt, sondern ein Hotel im sauerländischen Balve-Eisborn.

Rundfahrt durch das Sauerland

Als erstes stand für die Teilnehmer mit ihren PS-starken Hinguckern eine Rundfahrt durch das Sauerland an. „Wir sind am Sorpesee entlanggefahren und haben in den umliegenden Dörfern für Aufsehen gesorgt“, erzählte Schlüter lachend. „So ein Konvoi ist schließlich nicht alltäglich.“ Die nächste Station sei der Nettedrom in Osnabrück gewesen. „Das war schon das erste Highlight für viele Teilnehmer“, erklärte der Walstedder. Die Motorsportbegeisterten konnten dort nämlich, aufgeteilt in vier Gruppen, mit den elektronischen Karts, die eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometer pro Stunde erreichen können, über die 470 Meter lange Strecke heizen. „Das ist super angekommen. Alle waren unheimlich begeistert davon“, sagte Schlüter. Ebenso sei das schon ein kleiner Vorgeschmack für den nächsten Tag gewesen. Im Anschluss führte der Weg die Teilnehmer ins Hotel nach Papenburg, wo beim abendlichen Essen gefachsimpelt und Erinnerungen aus den Vorjahren ausgetauscht wurden.

Mit Vollgas über die Teststrecke

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen von hohen Geschwindigkeiten und Fahrzeugen am Limit auf der ATP-Teststrecke. Nach einer kurzen Unterweisung wurden die Motorsportbegeisterten dann in drei Gruppen aufgeteilt, die insgesamt drei Stationen absolvieren mussten.

So demonstrierte Instruktor Stefan Windgätter den Teilnehmern auf dem Nasshandling-Kurs, wie sie ihr Fahrzeug am Sichersten auf nasser Fahrbahn bewegen können. Bei der Fahrdynamik kam es auf die Geschicklichkeit und Schnelligkeit an. „Dort mussten die Fahrer in zwei Läufen schnellstmöglich einen abgesteckten Slalom-Parcours bewältigen“, erläuterte Schlüter. Bei der dritten Station ging es für die Teilnehmer gemeinsam mit Röhrl und Geistdörfer auf den „kleinen Hockenheimring“. Dort wurden die Ideallinie und die richtigen Bremspunkte thematisiert. Zudem gaben die beiden Rallye-Legenden den Motorsportbegeisterten einige nützliche Tipps mit auf den Weg und plauderten dabei gerne etwas aus dem Nähkästchen.

Freies Training mit den Motorsport-Legenden

Schlussendlich bestand noch einmal die Möglichkeit, mit Röhrl und Geistdörfer im freien Training über den Asphalt zu heizen. „Das ist für viele Teilnehmer ein Traum, der in Erfüllung geht“, weiß der Organisator. Ebenso signierten Röhrl und Geistdörfer einige Wagen.

„Das Wochenende hat richtig Spaß gemacht“, resümierte Röhrl abschließend. Das Fazit von Organisator Paul Schlüter fiel ebenfalls durchweg positiv aus: „Alles ist perfekt gelaufen. Jetzt gehen die Planungen für das nächste Jahr los.“