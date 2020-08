Peppone im Don-Camillo-Reich

Das Sozi-Dasein gilt in Heek garantiert nicht als vergnügungssteuerpflichtig: Seit 70 Jahren bekommt die SPD dort einfach kein Bein an die Erde – ganz zu schwiegen von anderen Parteien wie FDP oder Grünen.

Die „schwarze“ Dominanz begann gleich bei der allerersten Kommunalwahl im September 1946: Von den 15 Sitzen im Rat der damals noch eigenständigen Gemeinde Heek erhielt die Union 15. In der Nachbargemeinde Nienborg konnten sich immerhin ein Mitglied der Zentrumspartei und drei parteilose Kandidaten vier der zwölf Ratssitze sichern.

Stark katholisch geprägtes Milieu

In den beiden Jahrzehnten danach änderte sich wenig, bis zur Zusammenlegung der beiden Gemeinden im Jahr 1969 kam die CDU in Heek immer auf über 80 Prozent, lediglich in Nienborg musste sie sich die Gunst der Wähler meist mit der Zentrumspartei teilen und erzielte dort „nur“ Ergebnisse um die 70 Prozent. Das ging auch nach dem Zusammenschluss der beiden Gemeinden genau so weiter.

„Hier gab es ein stark katholisch geprägtes Milieu, viele kamen über die KAB zur CDU“, mutmaßt Markus Jasper, der aktuell für die Christdemokraten im Gemeinderat sitzt. Es waren zunächst Landwirte und Unternehmer, die nach dem Krieg die politischen Geschicke ihrer Heimatorte lenkten – und die standen traditionell der CDU nahe.

Als in den 1960er Jahren die woanders meist SPD-affinen Arbeiter auf Mitbestimmung drängten und sich als Kandidaten aufstellen ließen, wurden sie in Heek von der CDU-nahen Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) „abgefischt“. Von der KAB war es für die politisierten Arbeiter nur ein kleiner Schritt zur CDU-Mitgliedschaft. Die Heeker sahen lange gar keine Notwendigkeit, andere Parteien in den Rat zu wählen: Der ewige, mal mehr mal weniger liebevoll geführte schwarz-rote Kleinkrieg à la Don Camillo und Peppone reichte ihnen aus.

Das „Wunder von Heek“

Lediglich 1999 versuchte eine unabhängige Wählergemeinschaft, die langjährige Paarbeziehung von SPD und CDU zu stören. Obwohl sie aus dem Stand in den Rat einzog, trat sie zur nächsten Wahl schon nicht mehr erneut an. Stattdessen fuhr die CDU wieder ein Traumergebnis ein: Mit 73,7 Prozent war 2004 in ganz NRW nur ein Örtchen im Sauerland noch schwärzer als die Dinkelgemeinde.

Zehn Jahre später gab es einen echten Paukenschlag: Mit „nur“ 61,3 Prozent fuhr die Union ein für die ortsüblichen Verhältnisse fast katastrophal schlechtes Ergebnis ein. Noch schlimmer: Mit Franz-Josef Weilinghoff holte ein Kandidat 58,2 Prozent der Stimmen, der nicht nur parteilos, sondern gar mit Unterstützung der SPD angetreten war. Eine Sensation, mit der bis zur Auszählung der letzten Wahllokale niemand gerechnet hatte, das „Wunder von Heek“. Eine Art Peppone im Reich von Don Camillo.

Am 13. September stellt sich Weilinghoff erneut der Wahl, diesmal schickt die CDU mit Markus Janning einen erst 32-jährigen Ur-Heeker gegen ihn ins Rennen – das ebenso spannend werden dürfte wie vor sechs Jahren. Und selbst am Thron der CDU könnte erstmals in der jüngeren Geschichte gerüttelt werden: Mit dem Dinkelbündnis versucht nach 1999 zum zweiten Mal eine Wählergemeinschaft, die Mehrheitsverhältnisse im Rat zu verändern. Und damit Heeker Lokalgeschichte zu schreiben.