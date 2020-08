Neues Zuhause dringend gesucht

Die kleine Cassidy ist der Sonnenschein im Haus an der Augustin-Wibbelt-Straße. Quirlig läuft sie umher, einen lustigen Strohhut auf dem Kopf und eine Sonnenbrille auf der Nase. Das Nesthäkchen der Familie Bußmann-Siebenhar hat es gut: Immer ist jemand zuhause, mit dem es spielen kann. Denn die Zweijährige hat fünf Geschwister.

Und genau das ist aktuell auch das Problem der Familie. Eine neue Bleibe für eine Familie mit sechs Kindern im schulpflichtigen Alter zu finden, erweist sich seit acht Monaten als bislang aussichtsloses Unterfangen.

Vermieter meldete Eigenbedarf an

Die schlechte Nachricht landete im vergangenen Dezember im Briefkasten der Großfamilie: Sie sollte das Haus, in dem sie bereits seit vier Jahren zur Miete wohnt, bis Ende März 2020 verlassen. Eine Hiobsbotschaft in einer Zeit, in der eigentlich die frohe Weihnachtsbotschaft dominiert.

„Das war schon ein Schlag“, blickt Katja Bußmann-Siebenhar zurück. Für die Eigenbedarf-Begründung der Vermieter hat sie Verständnis, denn in das Haus will der Sohn mit Familie einziehen. Doch was soll aus ihrer Familie werden?

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter durchforstete sie sogleich die einschlägigen Internet-Portale, Angebote in der Tageszeitung, auch Ebay-Kleinanzeigen. Rasch wurde dabei deutlich: Es gibt viele Häuser auf dem Markt, die durchaus in Frage gekommen wären, aber eben kaum ein passendes, das vermietet wird. „Kaufen kommt aber nicht in Betracht“, erläutert Katja Bußmann-Siebenhar die finanzielle Situation der Familie. Sie selber hat einen Arbeitsplatz in Ahaus, ihr Mann Peter schmeißt den Haushalt. Nur ein Einkommen – da spielen die Banken nicht mit.

Kinder als K.O.-Kriterium

Also mieten. Doch die wenigen Kontakte, die vielversprechend klangen, ernüchterten die Familie. Und immer wieder war der Umstand, dass sechs Kinder einziehen würden, das K.O.-Kriterium.

„Ich mag keine Kinder“ war dabei die zwar ehrliche, aber auch direkteste Absage eines potenziellen Vermieters, nachdem die Eheleute die Zahl ihrer Kinder genannt hatten. „Sie sind zu jung für die Nachbarschaft“, sei vom Besitzer eines anderen Objektes vorgeschoben worden. In Emsdetten hieß es, als es um die Anmietung einer Doppelhaushälfte ging: „Da müssen Sie ja viel zu weit zur Arbeit fahren.“

Vorgeschobene Argumente, das wissen die Siebenhars längst, aber eben auch Zeichen dafür, dass sie nicht gewollt sind. Dabei sind sie nicht auf einen Ort festgelegt. „Natürlich wäre Metelen, Heek oder ein Ort in der Umgebung schön“, erklärt Katja Bußmann-Siebenhar. Dort besuchen schließlich fünf der sechs Kinder die Kreuzschule. Doch denkt die Familie nach ihrer vergeblichen Suche über Monate hinweg sogar über einen kompletten Ortswechsel nach. „Wir haben mittlerweile schon darüber nachgedacht, ganz von hier fortzuziehen“, sagt Peter Siebenhar. Neben der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz wäre dies gerade für die fünf schulpflichtigen Kinder besonders bitter.