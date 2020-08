Diese Lieferung ging mächtig baden: Ein Getränketransporter ist am Freitagmorgen im Gewerbegebiet Kleiwellenfeld unfreiwillig einen Großteil seiner Ladung losgeworden. Rund 200 blaue Kisten und zahlreiche Flaschen säumten den Gehweg – und Bierduft lag in der Luft. So ganz leicht war der Schaden nicht zu beseitigen. Und so rückte neben der Polizei sogar noch die Fachfirma Hülsmann Umwelttechnik aus Drensteinfurt an, um die klebrigen Rückstände der missglückten Lieferfahrt restlos zu beseitigen.

Inzwischen hatte sich die Nachricht von „Freibier im Kleiwellenfeld“ schon über die sozialen Netzwerke verbreitet. Doch in den Genuss kamen letztlich nur ganz wenige Passanten. . .